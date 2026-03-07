Carlos Sainz, sin filtros: "Ha sido un fin de semana nefasto"

Carlos Sainz partirá este domingo desde la penúltima posición de la parrilla del Gran Premio de Australia de F1. El madrileño se perdió tanto la FP3 como la sesión de clasificación por una avería eléctrica en el coche y deberá afrontar la carrera sin haber tenido tiempo de rodaje este sábado.

"Hemos tenido un problema con el ERS y no lo hemos podido resolver para la 'qualy'", explicó el madrileño en las entrevistas posteriores a la sesión de clasificación."Es un fin de semana nefasto en este sentido, no pude hacer vueltas en el FP2, hice media vuelta en libres tres y ahora no hago la 'qualy' así que todos los problemas de fiabilidad que no tuvimos en Bahréin ahora han aparecido aquí", comentó visiblemente contrariado.

Por detrás del resto

Después de un sábado para olvidar, sin tiempo en pista, el piloto español de Williams afrontará la carrera del domingo sin demasiada información real y con muy poco rodaje, lo que implica una cierta desventaja respecto al resto. "El plan para mañana es utilizar el día de test porque al final también incluso para China... iré y será mi primera 'qualy' con este coche, todos los demás ya habrán hecho una, así que ya voy un finde por detrás", apuntó con una leve sonrisa.

A la espera de lo que suceda en la carrera, a Sainz le costó sacar una nota positiva a lo que va de Gran Premio de Brasil, en el que tanto él como su compañero han sufrido varios contratiempos. "Problema para Alex (Albon) en libres 1, un problema para mí en libres 2 y otro problema en libres 3 y luego no llegas a la 'qualy' así que un fin de semana muy malo hasta ahora", afirmó.

Para Carlos Sainz, que partirá desde la penúltima plaza, la sesión del domingo es una incógnita. "No he hecho ninguna simulación así que mañana para mi es como empezar otra vez", comentó el piloto que no pudo correr en la 'qualy' por una avería eléctrica que no pudieron resolver a tiempo.

Su compañero, Alex Albon, que sí pudo participar en la sesión de clasificación, consiguió pasar el corte de la Q1 y saldrá este domingo desde la decimoquinta posición de la parrilla de salida.