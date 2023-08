Carlos Sainz y Ferrari ya miran a 2024

"Cada fin de semana, en los libres probamos cosas para ver lo que nos falta en comparación con Red Bull y saber qué necesitamos para hacer el coche de 2024 más rápido", advierte "No es ningún secreto que este año nos ha faltado consistencia en el coche. Es difícil predecir los circuitos en los que vamos a ir bien y en los que no", asume Carlos

No puede hablarse de 'rendición', porque Carlos Sainz lucha para subir al podio cada fin de semana con Ferrari. Pero lo cierto es que tanto el piloto madrileño como su equipo asumen que del trabajo de este año deben extraer el máximo rédito en clave de futuro, para tener un coche más competitivo con el que poder plantar cara a Red Bull la próxima temporada.

"No es ningún secreto que este año nos ha faltado consistencia en el coche. Es difícil predecir los circuitos en los que vamos a ir bien y en los que no. En Hungría esperábamos ir bien y en Spa esperábamos ir algo peor y fue todo lo contrario. Son cosas que no podemos predecir bien y esa falta de entendimiento es en lo que estamos trabajando", ha explicado Sainz en la rueda de prensa de la FIA previa al GP de Países Bajos.

"Lo bueno es que el Ferrari nos ofrece buenas oportunidades en clasificación y podemos salir más adelante de lo que nuestro ritmo de carrera nos permite. Si hacemos una buena vuelta el sábado, podemos aguantar y conseguir un podio si no tenemos demasiados problemas. Estamos centrados en hacer un buen coche para la carrera y aprovechar ese buen ritmo a una vuelta", considera Carlos.

"Estamos intentando entender todo lo posible el coche de este año. Cada fin de semana, en los libres probamos cosas diferentes para ver lo que nos falta en comparación con Red Bull y saber qué necesitamos para hacer el coche de 2024 más rápido. Estamos pasando mucho tiempo en el simulador para darle la vuelta y ponerlo todo en su lugar y así estar en una posición mejor el año que viene", ha indicado.

"Si miras el circuito podríamos decir que debería ser algo mejor para nosotros, pero Hungría no lo fue. Es muy difícil predecir ahora mismo cómo vamos a ir y más viendo lo igualada que está la parrilla con Mercedes, McLaren y Aston Martin. Estamos en una o dos décimas en clasificación y carrera, puedes acabar segundo, tercero octavo o noveno, todo está muy apretado y también lo estará en este GP", ha zanjado Sainz.