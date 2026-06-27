Carlos Sainz: "Espero que aquí acabe el sufrimiento"

Carlos Sainz (Williams) partirá decimoséptimo este domingo en el Gran Premio de Austria, en el Red Bull Ring de Spielberg. Un escenario muy desfavorable a su FW48 y en el que ya sabía de antemano que lo pasaría mal. "Espero que aquí acabe el sufrimiento, si no, mala señal", advertía con evidente decepción al final de la clasicicación.

Y eso que su última vuelta de Q1 le dejó cierto buen sabor de boca: "A pesar de que está siendo un fin de semana complicado, estoy muy contento con esa vuelta, con la que casi conseguí entrar en la Q2. Ha sido la única vuelta buena que he dado en todo el fin de semana", concedió el '55'.

"Desgraciadamente no teníamos el ritmo suficiente. Hemos tenido problemas con el grip y el peso del coche durante todo el fin de semana; y cuando todo esto lo mezclas con el calor, son demasiados contratiempos para avanzar en el pelotón", apuntó Sainz, que, con tres novenos puestos en lo que va de curso, ocupa el decimocuarto puesto del Mundial.

"Pero bueno, lo importante es que al final con tres juegos de gomas nuevas he podido coger ritmo y cuando contaba, he hecho la vuelta que tocaba, aunque desgraciadamente no es suficiente para pasar", añadió Carlos, que siente que el coche no está a su altura: "Sí, está siendo un año bueno en cuanto a nivel de clasificación estoy seguro a un nivel muy alto. De los años en los que estoy más arriba a la hora de sacar el máximo ritmo del coche a una vuelta. En carrera también, aunque este fin de semana estoy sufriendo mucho en ritmo, así que mañana igual me toca sufrir. Pero son cosas que tendré que aprender, a ver qué pasa".

Sainz confía en que Williams pueda dar un salto cualitativo importante de cara al verano: "Esperemos a esas mejoras de Silverstone, que que nos vuelvan a poner en posiciones de pelear por algo más que la Q2. Muchos equipos han traído mejoras y lo estamos notando este fin de semana", subrayó Sainz, que coincidió con la observación de Fernando Alonso el pasado jueves, al destacar que los equipos 'grandes' de la parrilla no paran de traer mejoras sin pasarse del techo presupuestario: "Algo debemos estar haciendo mal los demás, a todos los de la zona media para abajo nos pasa".

En lo que a la carrera respecta, Sainz tiene claro que "va a ser muy complicado, pero la fiabilidad siempre es un factor a tener en cuenta, así que lo haremos lo mejor posible y estaremos atentos por si surgen oportunidades", añadió. ¿Su planteamiento?. "Será un día para pasarlo y aprender los ritmos de carrera con el calor. Compararme un poco con Alex (Albon), que creo que está yendo muy rápido en ritmo de carrera y divertirme peleando con él y pasar página lo antes posible. Si se retiran siete, puntuaremos...", ironizó.