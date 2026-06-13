Carlos Sainz se encomienda a un milagro en Barcelona: "Si algo he aprendido este año es que puede pasar de todo"

En el mantra de Carlos Sainz está maximizar todos los recursos a su disposición. Ya sea en Ferrari cuando luchaba por victorias como ahora en Williams por entrar en Q2; si algo no puede permitirse el madrileño es no dar el máximo. Es algo que demostró un nuevo fin de semana en Barcelona, donde volvió a vivir un sábado de clasificación realmente complicado.

Ya advertían desde Williams que el Circuit de Barcelona-Catalunya iba a ser un camino de piedras. El trazado catalán es el mejor indicador del nivel puro de los monoplazas y con Williams no iba a ser diferente; desde los primeros libres, la escudería británica mostró sus carencias y se resignó a ver como su ritmo distaba de los coches de la zona media.

Carlos Sainz intentó poner de su parte para minimizar los defectos de su monoplaza y lo logró tras entrar en Q2 con un coche que no estaba preparado para ello. "Mi lado del trabajo, que es intentar sacarle el mejor partido al coche, es en lo que me estoy concentrando", apuntó el madrileño tras la clasificación. "Lo estoy consiguiendo hacer, así que tengo que estar orgulloso de sacar todo lo que hay".

Carlos Sainz, en Montmeló / Valentí Enrich / SPO

No esconde que es una carrera complicada, pero Carlos admite cierta satisfacción por haber pasado a Q2. Aunque sea para clasificar en la 16ª posición: "Sabemos que está siendo un fin de semana muy complicado para el equipo y que el coche no está casi ni para entrar en Q2. Hemos conseguido ese objetivo, así que contento en este sentido", apuntó.

De cara a la carrera del domingo, el piloto de Williams no pierde la esperanza: "Si algo he aprendido este año, es que hay que ir a las carreras pensando que puede pasar de todo. Este año, con la fiabilidad, el calor, estos motores están sufriendo mucho y la gente comete muchos errores en la salida", admitió. "Mañana iré con la mentalidad de que se puede puntuar, aunque el ritmo de carrera no hay nada que nos diga que podamos hacer mejor que el resultado de clasificación".

Noticias relacionadas

En su última intervención, Carlos apuntó a los problemas con la temperatura de sus neumáticos como uno de los factores que le pasaron factura en la clasificación: "Estás intentando ir todo lo posible para mantener neumático lo más frío al empezar la vuelta. Luego llegas a la curva 1 y están tan fríos que no encuentras agarre. Entonces es encontrar el balance entre cuanto frío quieres ir y cuanto agarre quieres tener", terminó.