Carlos Sainz empieza a impacientar a pilotos y equipos

El jueves previo al Gran Premio de España, el futuro de Carlos Sainz parecía ya sellado en Williams. Pero llegó Briatore a Alpine y se unieron a la puja. Mientras, en Audi seguían también a la espera de convencer al madrileño, que prefirió demorar su decisión a la espera de la mejor oportunidad. Y lo cierto es que el tiempo le ha dado la razón. En las últimas semanas se ha reactivado el interés de Mercedes y Toto Wolff , mientras que en Red Bull estudian la posibilidad de despedir a Sergio Pérez acogiéndose a una cláusula por bajo rendimiento.

“No voy a hablar más de mi futuro hasta que no haya una decisión, que comunicaré de inmediato”, advirtió Carlos en Silverstone la pasada semana. “Es una decisión crucial para mi carrera y me voy a tomar mi tiempo”, argumentó.

Sainz y su equipo de gestión, integrado por su padre y su primo Carlos Oñoro, evalúan todas las opciones sobre la mesa, aunque en dos de los casos, existe condicionantes temporales. Alpine está pendiente de conseguir motores Mercedes para 2025, lo que aumentaría el valor de su candidatura. Y Toto Wolff quiere seguir la evolución de la ‘perla’ de su cantera, el italiano Kimi Antonelli, de 17 años, en su primera temporada en la F2, aunque mantiene a Carlos en la órbita de Mercedes.

El que fuera campeón del mundo de F1 y actual comentarista, Jacques Villeneuve previene a Sainz del riesgo de impacientar a los equipos que le pretenden: “Probablemente, todavía tenga esperanzas en Mercedes, que Antonelli no sea lo suficientemente bueno, por lo que el asiento estaría disponible durante unos años, pero jugando a esperar, podría descubrir que es el último que queda en pie y eso no es positivo. Seguramente molestarás a equipos que te han hecho ofertas increíbles. Cuando recibes una buena oferta y te demoras, enfadas a la gente y no te quieren. Terminas firmando muy tarde y lo haces con ese equipo que sólo era tu tercera opción”, advierte.

Los pilotos, nerviosos

No es solo que Sainz impaciente a los equipos que le esperan. De su decisión también depende directa o indirectamente el futuro de algunos de sus compañeros de parrilla. Los pilotos aún sin asiento definido y que incluso podrían quedarse fuera de la F1 en 2025 están nerviosos y presionan al español, que tiene la llave del mercado.

Entre ellos está el chino Guanyu Zhou, que se ha mostrado muy contundente con Sainz: “Es difícil de entender que tarde tanto en decidir. No es que pueda elegir más entre los equipos que están luchando por el título, sólo quedan equipos de la zona media. No sé qué está pensando ", afirma Zhou en ‘Formule 1’.

"Está reteniendo al resto de pilotos, pero no creo que los equipos tengan tanta paciencia, habrá un momento en el que pongan una fecha límite. Es extraño experimentar algo así, más que nada porque es la primera vez para mí. Desafortunadamente. no hay nada que podamos hacer, tenemos que esperar", zanja el de Sauber.