Carlos Sainz elige, no jugar al golf en un año o llevar la camiseta del Barça un día entero: "Ese 'todo o nada' crea insultos y rabia"

El fútbol es el deporte rey porque es el que más practica la gente en todo el mundo y el más visto, según indican las audiencias de televisión, que durante los Mundiales alcanzan cotas únicas inalcanzables con ninguna otra disciplina o evento.

Por eso, muchos de los deportistas cuyo desempeño profesional no es el del balón pentagonal negro y blanco (ahora ya de todos los colores imaginables) siguen de cerca la actualidad futbolística, o al menos tiene preferencia sentimental por uno u otro equipo. Encima, si además se junta que hay un partido entre FC Barcelona y Real Madrid a la vuelta de la esquina, el resultado es una avalancha informativa relacionada con el Clásico que se come incluso a los demás deportes.

El ambiente prepartido también ha llegado a la F1, donde están los españoles Fernando Alonso y Carlos Sainz Jr, ambos madridistas declarados. Por eso, en DAZN han aprovechado la ocasión para preguntar al hijo del piloto de rally algo relacionado con el partido del domingo en el Bernabéu.

Carlos Sainz Jr vistiendo una camiseta del Real Madrid en el pasado. / ·

La premisa es clara: "¿Se pondría Carlos Sainz una camiseta del Barça siendo del Real Madrid?", o preferiría pasar un año sin poder jugar al golf, disciplina que también le gusta practicar, además de las carreras.

"Si he perdido una apuesta, me pongo una camiseta del Barça si hace falta. Para esas cosas no soy demasiado tajante", indicaba de forma sincera. "Yo veo un fan del Madrid o a un amigo mío con una camiseta del Barça, le digo 'qué haces, tío, quítatela', pero no le odio de por vida", añade.

Más allá de la reflexión, cumple con lo que dice: "Laporta una vez me regaló una y me hice una foto. Y tampoco pasa nada. Le dije que muchas gracias", explica. Sin embargo, en una ocasión no quiso firmar una camiseta del Barça de un fan, aunque todo el mundo se lo tomó con humor.

🌶: "Esa no te la firmo"



🗣: "Força Barça!"



🌶: "Forza Ferrari!"pic.twitter.com/sqCOgxdrzl — 🏁【 Alerta F1 】🏁 (@AlertaF1) July 26, 2022

"Esa rivalidad... yo todavía no la acabo de entender y creo que ese 'todo o nada' es lo que crea, sobre todo en el mundo del fútbol, esos insultos, esa rabia... que yo personalmente no llego a entender cómo el ser humano puede ser tan enfrentado. No lo acabo de ver", remataba el pensamiento.

Sin embargo, tras el 'speech' se encarga de recordar que su corazón bombea sangre blanca: "Dicho esto, 'Hala Madrid', y todo el mundo sabe que soy más del Madrid que nadie", sentencia el tema Sainz.