Carlos Sainz disimula la catástrofe en Williams: "Tiene el mérito que le quieras dar..."

Carlos Sainz sigue cosechando mejores resultados de los que sobre el papel le permite su actual coche. En China arañó dos puntos con los que ni soñaban en Williams después de los problemas que arrastra el FW48 desde pretemporada. Y este sábado se ha colado en Q2, asegurando una decimosexta posición a la que tampoco aspiraban los de Grove.

Su compañero Alex Albon , que ha protestado por radio al saberse eliminado en la primera ronda al contrario que Sainz, ha recibido una respuesta significativa desde el muro de Williams: “Su estilo de conducción es distinto al tuyo”. A pesar del esfuerzo de Carlos, la cruda realidad del equipo es que ahora mismo están peleando en la zona baja de la tabla, después de ser quintos, los mejores tras los cuatro ‘grandes’ en 2025.

“¿La Q2?. Tiene el mérito que le quieras dar. Es por lo que estamos luchando ahora, desgraciadamente. Me tendré que conformar con eso y sacar el máximo rendimiento del coche”, ha reconocido Sainz en DAZN.

“Estamos delante de coches que son más rápidos como Colapinto con el Alpine o el Haas de Bearman. He hecho una vuelta buena, contento a nivel personal de estar sacando lo máximo que hay en estas primeras carreras del año, pero por otro lado frustrado de que no hay mucho más y que seguimos a ocho décimas del mejor coche de la zona media y a dos segundos de los coches de referencia”, ha resumido, cabizbajo.

Sobre el cambio introducido por la FIA en la gestión energética para clasificación, Sainz ha sido sincero: “Durante la mayoría del fin de semana sí, pero ha llegado la clasificación y, al apretar un poco más e ir un poco más rápido, nos ha vuelto a entrar el superclip bastante a todos. Hemos sufrido con el motor cortando en la recta tan pronto. Por un lado sí, por otro no”.