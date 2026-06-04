Carlos Sainz desvela dónde estará la clave en Mónaco

La sexta prueba del Mundial 2026 de Fórmula 1 traslada al paddock a Europa para un Gran Premio de Mónaco que será el primero del curso sin el 'Modo Recta' y con pequeñas modificaciones en la unidad de motor introducidas por la FIA por motivos de seguridad en este emblemático trazado urbano.

"Mónaco es un circuito emblemático, y siempre es increíble correr por sus calles. No hay otro igual en el calendario, lo que supondrá sus propios retos esta semana a medida que vayamos entendiendo cómo interactúa con la nueva normativa", explicó el madrileño en declaraciones difundidas por el equipo.

"La gestión de la energía será diferente a la de cualquier otro circuito en el que hayamos corrido hasta ahora, así que será interesante ver cómo afronta cada uno este fin de semana", continuó el de Williams, quien apuntó a la clasificación como clave para tener opciones el domingo en carrera.

Mucha atención al sábado

"Por primera vez este año, parece que vamos a tener una clasificación en la que solo tendremos que centrarnos en la vuelta de salida, los neumáticos y luego encontrar la manera de darlo todo, lo que creo que nos hará sonreír al final de la clasificación", avanzó el piloto madrileño en el encuentro con la prensa.

Sainz destacó que "la clasificación en Mónaco siempre es especial, creo que todos los pilotos la esperan con ganas y creo que será interesante ver cómo se comporta este coche con un motor mucho más similar al del año pasado, cómo se conduce y qué sensaciones transmite". Unos ingredientes que en opinión del español, "debería darnos quizá algunas pistas sobre hacia dónde debe ir la categoría".

Por otro lado, el de Williams se mostró preocupado por la cantidad de tráfico que hay en pista durante la sesión de clasificación. "Sigo sin entender por qué no hacemos grupos separados en la Q1. Lo he sugerido varias veces. No afectaría en absoluto al orden de clasificación si se hace con 11 coches y 11 coches, se separan los compañeros de equipo o algo así y los tres últimos no pasan", explicó, remarcando que la Q1 aquí es un poco lotería con el tráfico y las banderas, así que todo le puede pasar a cualquiera".

Por el momento, no será una situación que vaya a cambiar a corto plazo, pese a que como apuntó Sainz, se ha debatido varias veces en reuniones con la FIA y la FOM. "Creo que todos los viernes sale a colación en la sesión informativa de pilotos en Mónaco, pero luego se olvida hasta la sesión informativa del año siguiente", explicó.

Un circuito que se le da bien

De cualquier manera, la cita monegasca es una de las que se la da bien a Sainz. El español forma parte de un selecto grupo de pilotos que han conseguido puntuar 10 o más veces en las calles del Principado.

Además de Sainz, en esa lista figuran solo otros cinco: Rubens Barrichello, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Sebastian Vettel.