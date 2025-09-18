Carlos Sainz: "Es muy desconcertante lo mucho que hemos sufrido este año"

La primera temporada de Carlos Sainz está siendo un camino complicado y aunque el ritmo de carrera está siendo generalmente bueno, el madrileño está teniendo problemas para confirmar buenos resultados en carrera.

En el 'Media Day' que precede al Gran Premio de Azerbaiyán, Sainz aseguró que "es muy desconcertante lo mucho que hemos sufrido este año" y confesó que "mi mayor dolor de cabeza del año ha sido conseguir que los neumáticos funcionen". "He sido rápido con el coche desde el principio, tanto Alex (Albon) como yo nos hemos sentido cómodos con el coche a pesar de las debilidades en curvas medias y largas, donde sabemos que vamos a ser débiles, pero en el resto del circuito el coche es relativamente competitivo", analizó el piloto madrileño, que apuntó a que "a veces se debe al cambio en el balance del coche con un neumático nuevo, a veces somos más rápidos con un medio usado”.

Durante la temporada, donde más está sufriendo el #55 es en clasificación, aunque según afirmó el madrileño los problemas no se reducen a ese momento. "No siempre se trata de la preparación de los neumáticos, es solo que nuestro coche tiene una debilidad, en primer lugar, con la preparación de los neumáticos, pero también con el equilibrio que un neumático nuevo da al coche y, a veces, no somos tan rápidos en la primera vuelta del neumático como deberíamos", explicó. "A veces montamos goma nueva y no somos tan rápido como deberíamos. Tenemos este problema de aleatoriedad en la preparación de los neumáticos en algunos circuitos. Son dos temas diferentes que te llevan al mismo punto, el no poder sacar el máximo en la primera vuelta de la goma blanda, que es lo que te exige la clasificación", amplió.

"Así que son dos temas diferentes que te llevan al mismo punto, que es no poder extraer el máximo de la primera vuelta del neumático blando, que es lo que tienes que hacer en la clasificación", zanjó al respecto.

Satisfecho con la decisión de los comisarios

Sainz habló también sobre el episodio en Zandvoort por su incidente con Lawson. Un lance que supuso la retirada de dos puntos al madrileño, que luego le fueron devueltos tras reunirse con los comisarios para explicar su punto de vista. "Estaba muy convencido de que teníamos un punto, y estuvieron bastante abiertos a la discusión. Podía notar que tuvieron una buena conversación y se dieron cuenta de que quizá el juicio no había sido del todo correcto, y que había suficientes mecanismos para abrir la discusión de nuevo", explicó, afirmando que "es un paso positivo".