Carlos Sainz, decepcionado tras la clasificación: "No merece la pena masacrar la situación, no estamos donde queremos y hay que mejorar"

El Gran Premio de Hungría no está siendo el mejor escenario para Williams. La escudería de Grove, a diferencia de otros equipos, no ha traído un paquete de mejoras a esta cita y de hecho no se esperan novedades hasta finales de septiembre, cuando se dispute el GP de Azerbaiyán. Entre tanto, les toca sobrevivir, sin demasiadas opciones de pensar en alcanzar a sus rivales de la zona media.

En la sesión de clasificación, ni Carlos Sainz, ni Alex Albon consiguieron superar el corte de la Q1 y partirán este domingo desde la parte trasera de la parrilla, solo por delante de los dos Cadillac y del Aston Martin de Lance Stroll.

James Vowles, jefe del equipo, dio por bueno el resultado y así se lo hizo saber a sus pilotos en su mensaje por radio al final de la Q1. "Ha sido una buena vuelta", afirmó, aunque eso no sirvió para levantar la moral de Sainz.

"Como en Spa, he sufrido mucho, he tenido problemas todo el fin de semana de balance, el coche no nos ha dado lo que necesitábamos y hemos tenido que cambiar muchas cosas. Hemos ido un poco perdidos", reconocía el piloto madrileño, visiblemente decepcionado. "En el otro lado del garaje tampoco es que hayan podido hacer mucho más sin estar perdidos y está claro que es un circuito que nos va peor, imposible, con muchos problemas de carga aerodinámica y de balance", analizó. "El resultado lo demuestra, a 2.3 de lo que va a ser la pole de Q1, estamos muy lejos", completó.

El madrileño confesó que "hemos hecho unos cambios en el cambio y nos da muchos problemas de set-up mecánico y me paso todo el fin de semana con problemas, luego llega la qualy, hago tres vueltas seguidas y luego, a la hora de la verdad, hago una buena vuelta como ha dicho James (Vowles) pero habiendo sufrido demasiado".

Con necesidad de mejorar

"Son qualys cortas, cuando solo haces Q1 se hace muy corta y no puedes disfrutar. Estamos sufriendo mucho, ya lo habéis visto, no merece la pena masacrar la situación. Está clarísimo que no estamos donde queremos y que hay que mejorar", apuntó, al ser preguntado sobre el rendimiento durante las últimas dos tandas de clasificación.

"Estoy rezando porque el upgrade de Bakú nos haga dar un paso adelante, que nos meta en la pelea, pero está siendo muy complicado", comentó, visiblemente decaído y con gesto cansado.

Antes de terminar su turno de preguntas, Sainz hizo alusión a los incendios que están asolando diferentes zonas de España y del sur de Europa y mandar todo su apoyo a los afectados. "A nivel eprsonal sufriendo mucho, porque tenemos el campo allí en Áila y ver todo quemarse de esa manera y toda la gente que está sufriendo me da mucha rabia. Creo que es una llamada del planeta que igual toca hacer cambios y quiero mandar un mensaje de apoyo a todas las familias", concluyó