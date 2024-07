Carlos Sainz: "No creo que Lewis Hamilton sea mejor que yo"

Con el futuro aún en el aire, Carlos Sainz afrontará tras el parón veraniego sus últimas carreras con Ferrari, después de que la fábrica de Maranello anunciase a principios de año la llegada de Lewis Hamilton al equipo de cara a 2025. Una decisión que, tal como reconoce el piloto madrileño, fue difícil de encajar en un inicio, pues siente que Hamilton no es mejor piloto que él.

“Sinceramente, creo que Hamilton no es mejor que yo, obviamente no. Igual que si le haces esta pregunta a los 18 otros pilotos te contestarán lo mismo. Yo creo que soy la mejor opción para cualquier equipo de Fórmula 1 porque si no tuviese esta mentalidad no sería piloto de Fórmula 1 y no tendría el alma competitiva que tengo”, reconoció el piloto de Ferrari en una entrevista con GQ.

No obstante, el madrileño aclaró que entiende la decisión de la fábrica italiana, ya que “la oportunidad de fichar a un siete veces campeón del mundo puede atraer mucho a un equipo". Por ello, Sainz admitió que tras analizarlo de manera reflexiva no le dolió tanto, pues “al final no es que te esté sustituyendo cualquier otro piloto, sino que te está sustituyendo el mejor piloto de la historia o de los mejores pilotos de la historia de este deporte”.

Sobre si se siente o se ha sentido infravalorado en alguna ocasión, el madrileño expuso que él solo tiene en cuenta la opinión de la gente que está realmente metida dentro de la Fórmula 1, y que en este sentido nunca se ha sentido menospreciado. “Por la gente que conoce bien este deporte nunca me he sentido infravalorado. Quizás por los medios o por la gente que entiende un poco menos o que sigue este deporte de manera más superficial, es posible que igual alguna vez se me haya prestado menos atención o se me haya infravalorado. Pero como digo siempre, a mí los que me importan son los que entienden de verdad este deporte, y en ese sentido nunca me he sentido infravalorado”, señaló.

Un futuro incierto

En cuanto a la decisión sobre su futuro, Sainz recalcó que aún no ha elegido a qué equipo se unirá de cara a la temporada que viene. Al ser preguntado por la opción de incorporarse a Williams, el español afirmó que se trata de un gran equipo, así como también lo son Mercedes o Red Bull.

"Williams es una escudería superemblemática de la Fórmula 1. Sí, es de las pocas que me quedan, pero Red Bull y Mercedes también. Hay dos o tres escuderías por las que todavía no he pasado que igual en algún futuro pasaré, no sé cuándo la verdad, porque todavía el futuro parece ser bastante incierto, ni siquiera lo sé yo”, declaró el de Ferrari.

“Lo que sí sé es que he estado en cinco equipos diferentes en estos diez años, y me quedo con muy buenos recuerdos de cada equipo por el que he pasado. Sé que si el día de mañana surge la oportunidad de volver a cualquiera de estos equipos puedo volver, así que me quedo con ello”, concluyó.