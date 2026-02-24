Carlos Sainz conoce a la niña que inventó su unicornio de la suerte

Carlos Sainz recibió en la sede de Williams, en Grove, a Thea, la niña de siete años que ideó la pegatina de unicornio Sparkles que el piloto español lució en su casco como talismán durante la temporada 2025. Un momento entrañable que Carlos ha querido descubrir en sus redes sociales.

La historia comenzó el 13 de septiembre de 2025, cuando Sainz y su compañero Alex Albon participaron en una rueda de preguntas y respuestas online para interactuar con los aficionados de Williams. La pequeña Thea consultó al madrileño cómo debía llamar a su unicornio de juguete –Sparkles o Sprinkles– y luego le propuso que llevara una pegatina de unicornio en el casco el resto del año, lo que Carlos aceptó.

Tras subir al podio en el Gran Premio de Azerbaiyán, Sainz reconoció que Sparkles le había dado suerte y optó por mantener la pegatina hasta el final de la temporada. Williams aprovechó el gesto viral incluso para hacer una campaña de merchandising con la imagen del unicornio y anunció que parte de los beneficios se destinarían a la familia de la pequeña.

El jefe de la escudería James Vowles invitó a Thea a las instalaciones de Grove, donde pudo conocer personalmente a Sainz. "Sólo queríamos darte las gracias porque fue un placer llevar tu pegatina, como puedes ver en el trofeo. Cuando lo conseguimos, no habíamos subido al podio en mucho, mucho tiempo. Y significó muchísimo para esta organización. Hubo felicidad, hubo lágrimas, hubo risas y, al mismo tiempo, un poco de ti también se sintió reflejado en eso. Así que, simplemente, es un agradecimiento. Y también creo que bien hecho porque tu vídeo a Carlos fue realmente bueno. Y fue lo que marcó la diferencia", celebró Vowles.

"Oh, me va a hacer llorar, estoy muy contenta", respondió la niña. Justo en ese momento se abrió la puerta y entró Sainz: "Por fin nos conocemos", dijo, fundiéndose en un abrazo que Thea y su familia no olvidarán nunca.