Carlos Sainz, sobre la candidatura a la presidencia de la FIA: "Me lo estoy planteando"

Carlos Sainz, doble campeón del mundo de Rally y cuatro veces ganador del Rally Dakar, repasó su trayectoria profesional así como los recnocimientos de su extensa carrera en un coloquio realizado este jueves en la sede del Círculo Ecuestre de Barcelona.

El veterano piloto madrileño se encuentra en la capital catalana en el fin de semana en el que se celebra el GP de España de F1 que de disputa en el Circuit de Barcelona Catalunya y en el que participa su hijo, Carlos Sainz Jr. (Williams), y fue el protagonista de un homenaje por parte del club empresarial.

El evento arrancó con un vídeo en el que se repasaron los grandes logros del madrileño, desde sus inicios en el Mundial de Rallies, donde fue el primer piloto en ganar los cinco grandes pruebas del campeonato, hasta su etapa como dakariano, así como las diferentes marcas con las que ha competido en esta extensa trayectoria.

Después de una breve presentación por parte del presidente delCcírculo Ecuestre, Enrique Lacalle y Sergio Martínez, miembro de la Junta de gobierno del Círculo, el piloto madrileño recibió un reconocimiento de la entidad, antes de dar paso a un coloquio moderado por el veterano periodista especializado en motor, Francesc Rosés.

Carlos Sainz recibió un reconocimiento del Círculo Ecuestre / Valentí Enrich

"En la vida es importante poder abrir cualquier puerta de los sitios donde has estado y todo lo que habéis visto viene también de esas afinidades", empezó el madrileño, agradecidoy "abrumado" por el homenaje.

En la charla, una de las primeras intervenciones de Sainz giró entorno a la posibilidad de que presente candidaturas a las elecciones a la presidencia de la FIA que se celebran en diciembre. Una posibilidad que no negó el madrileño. "Me lo estoy planteando, estoy indagando en qué seria ser presidente de la FIA. Es una institución muy respetada y hay mucha gente que me está animando, aunque de momento estoy estudiándolo. No es fácil", afirmó.

"No es tan sencillo porque el presidente actual se presenta a la reelección y desde dentro se manejan mejor las cosas. De todas formas, no he dicho ni sí ni no, de momento", explicó en referencia al actual mandatario, Mohammed Ben Sulayem.

Al hilo de esta posibilidad, fue cuestionado también sobre una alternativa que siempre ha rondado al piloto español, ser presidente del Real Madrid. "Si llegaras ahí los del Barça lo tendríamos claro", bromeó el moderador. "Este año el Barça ha hecho bien los deberes, con un gran entrenador y no hay duda. La rivalidad con el Real Madrid va a seguir, y es sana, además", zanjó al respecto Sainz.

"Recuerdo que cuando quería correr el Mundial a los españoles nos estiquetaban como especialistas en asfalto y no nos contrataban, y en mi cabeza siempre estaba cambiar eso", explicó tras recordar

"Es de lo que más orgullos me siento, de que dejasen de etiquetar a los pilotos. Se acabaron los especialistas. Llegó un momento que si querías ganar un mundial tenías que ser bueno en todas las áreas, y ahí creo que aporté mi granito de arena", insistió.

Promoción de jóvenes pilotos. "El automovilismo ha tenido siempre un problema, que es muy caro", sentenció. Sería uno de los deberes importantes buscar herramientas para que el deporte base, de hecho hemos realizado con Carlos un campeonato, y eso es un muy buen primer paso", explicó.

Madring y presidencia

Tras la charla se dio paso a un turno de preguntas en el que Sainz fue cuestionado sobre la opción de combinar su faceta como piloto con la de presidir la FIA. "Yo creo que no. Una cosa es el Dakar del año que viene, que se entendería que corriera ya que las elecciones son en diciembre y el Rally en enero, pero después no". "Si saliera adelante, en un futuro debería dejar de correr", aseguró.

Sobre su candidatura, afirmó que "no puedo avanzar mucho porque estoy en ello". "No tengo el equipo tampoco, tengo alguna persona que me gustaría que me acompañase pero no es momento de decirlo".

También habló sobre la viabilidad de que Madring pueda convivir en el calendario con la cita en el Circuit. "El año que viene será así. Ojalá España junto con Estados Unidos fuesen los únicos países del mundo con dos GP. A mi me encantaría pero no sé si en la F1 actual eso es posible", apuntó, asegurando que la continuidad de ambas pruebas "sería fantástica". "Todo es posible, dependerá de cómo se gestione y de los intereses", zanjó al respecto.

Por otro lado reconoció que "no me hubiera disgustado correr en la F1", aunque "me gustaban más los rallies".

Piloto y padre de piloto

Además de piloto en activo, Sainz padre sigue de cerca la carrera de su hijo, en la que ejerce de mánager e intenta buscar el equilibrio. "La relación padre-hijo/padre-manager es complicada. Tienes que seguir una estrategia, ir midiendo, hacer pacto con el niño, como cumplir en los estudios, que fue muy importante en nuestro caso", explicó. "Yo tengo que decirle lo que creo que le tenga que decir para que sea mejor piloto", apuntó, recordando cómo intentó hacer a Sainz hijo la diferencia entre hablar como padre y hablar como mánager.

"Ahora sigo intentando tener la mejor relación con él y lo bueno es que seguimos haciendo muchas cosas juntos. Además, cuando él tiene algo importante me llama y me pregunta, igual que hago yo", explicó haciendo referencia a las diferentes ofertas que recibió Carlos Jr. tras quedar fuera de Ferrari el curso pasado. "Cada uno tenía su opinión pero está siendo un año más bueno de lo que me esperaba", zanjó al respecto.

"Desde que Carlos empieza a correr en karting yo le insistí en estar atento a lo que hacían los mecánicos tras las carreras. Entendió la importancia y lo ha ido entendiendo más y más y se nota en los equipos en los que ha estado", aseguró, señalado a la temporada actual, en la que Williams ha mejorado sustancialmente sin tener grandes novedades técnicas. "Ha sido por ir evolucionando el set up y eso es funfamental en todos los deportes de motor", sentenció.

"Pensé que Hamilton era un piloto más de puesta a punto pero por lo que me comentan se parece más a Charles Leclerc, que es un piloto más intutitivo", explicó sobre la situación del piloto de Stevenage. "Los coches no son autónomos, los tiene que llevar un piloto y tiene que tener confianza. Si tienes confianza vas a poder llevar el coche al límite, si no tienes confianza lo llevarás al límite pero tendrás algún toque".