Carlos Sainz avisa: "Tenemos un plan de desarrollo muy ambicioso"

El parón de Fórmula 1 ha llegado a su fin y los 22 pilotos de la parrilla ya están preparados para volver a la pista en Miami. Pese a la ausencia de competición, las últimas semanas han estado cargadas de actualidad con los cambios de reglamento aprobados tras el descontento de un sector de la parrilla y equipos. También se ha especulado mucho sobre el nivel con el que volverían a la competición las escuderías, que han seguido desarrollando sus monoplazas en sus fábricas. Una de ellas, Williams.

El proyecto del FW48 ya dejaba malas sensaciones tras los primeros test de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, donde no pudieron rodar al no tener listo el monoplaza. Y la película no cambió en los primeros tres grandes premios del curso. El sobrepeso es uno de los principales problemas que deben abordar desde Grove, con 26 kilos extra, además de una carga aerodinámica de lo más cuestionable. Por eso, en las últimas semanas, desde la fábrica se ha trabajado para llegar a Miami con mejoras.

De hecho, el objetivo de James Vowles no es otro que lograr cambios en positivo a medio y largo plazo. Y una de las medidas tomadas durante el parón ha sido la incorporación de nuevos rostros, como Dan Milner. El ingeniero británico aterrizó en la escudería desde Mercedes, donde ocupaba el cargo de jefe de ingeniería de investigación y desarrollo. En Williams, asumirá el cargo de jefe de ingeniería de tecnología de vehículos. Una medida más para combatir todos los problemas que afrontaron en Australia, China y Japón.

Carlos Sainz durante el fin de semana en Suzuka (Japón) / FRANCK ROBICHON / EFE

La realidad es que esta reacción ha convencido a Carlos Sainz. El madrileño es consciente de todo el trabajo que queda por delante, pero asegura que hay un plan ambicioso en camino. "Creo que está claro que no es el inicio de temporada que queríamos y que prometíamos", comenzaba diciendo Sainz a la Fórmula 1. "Como equipo hemos sufrido bastante con estas nuevas regulaciones", confesaba.

El expiloto de Ferrari y McLaren apuntaba a los retrasos que sufrieron a finales de temporada en el desarrollo del FW48. "Hemos pagado el precio en estas primeras carreras", aseguraba. Pero asegura que en Grove hay un plan. "Ahora tenemos un plan de desarrollo muy ambicioso que tendremos desde aquí a final de temproada, ojalá nos devuelva a una buena forma", apuntaba.

Los problemas de sobrepeso... durante "toda la temporada"

El piloto madrileño no espera que las mejoras traídas a Miami vayan a mejorar mucho sus posiciones, pero espera que esto evolucione a lo largo del curso. "Algunas mejoras deberían ser visibles y otras están centradas en el peso. El peso es algo que nos llevará probablemente toda la temporada, para perder el que nos sobra. Vamos a ir dando pequeños pasos aunque espero que estos pequeños pasos crezcan a lo largo de la temporada", aseguraba en la rueda de prensa oficial.

Sobre los cambios introducidos en el reglamento tras las quejas de los pilotos por la seguridad, el español lo tiene claro. "Estoy feliz de ver proactividad, de ver cambios, probablemnete tengan efecto, y habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro, pero estoy feliz porque se han tomado medidas y no puedo esperar para esperar a ver qué efecto tiene en la competitividad del coche, el llevarlo al máximo en clasificación y ver como funciona", terminaba diciendo.