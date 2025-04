Carlos Sainz avisa: "Faltan cosas, pero estamos mucho más cerca"

Sin estar todavía al nivel esperado, Carlos Sainz se mostró mucho más optimista en Japón que en los dos primeros Grandes Premios de la temporada. El madrileño saldrá desde la 12ª posición en Suzuka este domingo y espera poder materializar en puntos las buenas sensaciones de las sesiones anteriores a la hora de la verdad.

El piloto de Williams no había arrancado de la manera esperada su andadura con el equipo británico. Sin puntuar en Australia, sumó un punto en China gracias a la desclasificación de tres pilotos por encima suyo en la clasificación. Carlos se mostró crítico con el rendimiento del monoplaza y con su falta de adaptación al nuevo equipo, aunque el madrileño no es alguien que se rinda fácilmente y se mostró optimista de cara a las siguientes carreras.

Sensaciones positivas en Japón

En Japón, Carlos Sainz sí mostró mejores sensaciones que en los anteriores Grandes Premios; a pesar de terminar 12º en la qualy, nuevamente por detrás de Albon, el madrileño estuvo más cerca de su compañero de equipo que en Australia y en China. Así lo reflejó Carlos tras terminar la prueba de este sábado en Suzuka: "Está todo muy ajustado, hoy iba mucho más rápido que en China, sobre todo en esta última vuelta. En el último sector me ha faltado un poco, aunque hoy sentía que el progreso que se ha hecho es positivo. Siguen faltando cosas, pero estamos mucho más cerca", ha reconocido Sainz con optimismo.

"Todavía no voy del todo cómodo, pero sí siento un poco más el coche. Podría haber hecho una vuelta dos décima más rápido para pasar a Q3 pero no ha podido ser". El madrileño espera poder mejorar su rendimiento y acelerar su adaptación a su nuevo monoplaza lo antes posible.

Carlos Sainz fue llamado a comisarios tras impedir una vuelta rápida de Hamilton en los segundos finales de la Q1: "Nadie me ha dicho nada, he pasado muchos coches en mi vuelta rápida porque todos venían en un in-lap. Creía evidentemente que Hamilton era uno de esos coches y empezando la curva 1 no me han avisado que se estaba preparando para empujar. Creía además que la sesión había terminado,faltaban segundos para acabar la prueba... está claro que no me han avisado y no me he podido quitar".