Carlos Sainz aplaza su decisión sobre el futuro: "El equipo ya sabe cuáles son mis mis prioridades"

La 'silly season' de Fórmula 1 no tardará demasiado en activarse y son muchos los pilotos de la parrilla que se han fijado el parón veraniego como punto clave a la hora de decidir. Así ha sido para Fernando Alonso y también para Carlos Sainz, quien asegura que si bien su prioridad es continuar en Williams, deberá estudiar todas sus posibilidades a lo largo de las próximas semanas.

La realidad es que el proyecto del FW48 ha terminado lejos de ser lo competitivo que se esperaba que fuese a principios de temporada, con los problemas de sobrepeso como gran lastre de la escudería Grove. Pese a todo, James Vowles está poniendo toda la carne sobre el asador para traer ingenieros nuevos que puedan contribuir al proyecto y en la fábrica no se para de trabajar para dar un paso hacia adelante.

Carlos Sainz, en Montmeló / Valentí Enrich / SPO

En más de una ocasión, Sainz ha mostrado su confianza en el proyecto, en el que aterrizó el pasado curso y con el que logró dos podios en Bakú y Qatar. Y así sigue siendo. Por eso no está pensando demasiado en el futuro. "No estoy pensando en ello porque tengo muchísimo trabajo que hacer aquí en Williams. Tenemos muchísimas sesiones de simulador y reuniones. Incluso le he pedido a mi equipo que me deje un poco tranquilo hasta el parón de verano para intentar ayudar a Williams y mejorar la situación tanto como sea posible", dijo Sainz en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

La fecha clave será el retorno al trabajo tras el parón veraniego. "En verano será el momento de pensar en ello y analizar las opciones. El equipo ya sabe cuáles son mis intenciones y mis prioridades, que son seguir aquí y continuar a largo plazo. Creo en la visión del proyecto, aunque ahora mismo tenemos mucho trabajo por delante", aseguraba. Un trabajo que va dando sus frutos (dejando al lado el complicado fin de semana en Barcelona), puesto que junto a su compañero, Alex Albon, ya suman 11 puntos.

Toda la atención de 'Smooth Operator' recae ahora en ayudar a los ingenieros a tirar hacia adelante el proyecto. "Hay tanta información y tantas cosas ocurriendo que apenas queda espacio para pensar en otra cosa", apuntaba. "Estamos intentando ir al origen de los problemas junto a James Vowles y toda la dirección del equipo. Creemos que ya hemos identificado dónde empezaron a ir mal las cosas, pero ahora la pregunta es qué hacemos a partir de aquí, cuánto tardarán esos cambios en dar resultado y lo agresivos que vamos a ser en la recuperación", apuntaba. El '55', además, ya se encuentra ayudando a los ingenieros a desarrollar el próximo monoplaza, independientemente de dónde esté su futuro.