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Fórmula 1

Carlos Sainz aplaude los cambios en el reglamento, pero avisa: "Habrá que hacer más"

"Estoy feliz de ver proactividad y algunos cambios en marcha. Probablemente tendrán efecto y probablemente habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro, pero estoy feliz de que se estén tomando medidas", valora Carlos, director de la Asociación de Pilotos (GPDA)

Carlos Sainz, piloto de Williams

Carlos Sainz, piloto de Williams / Cristobal Herrera Ulashkevich

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Carlos Sainz, en su faceta como director de la Asociación de Pilotos (GPDA) lanzó una dura advertencia a la F1 y la FIA tras el accidente de Oliver Bearman en Japón: “Era cuestión de tiempo que pasara algo así. Si nos escuchan harán cambios”, sugirió.

Ahora una vez se han aprobado las modificaciones en el nuevo reglamento 2026, que se harán efectivas ya en el próximo GP de Miami (1-3 mayo), el madrileño ha valorado positivamente la "proactividad" de las instituciones que rigen la Fórmula 1, pero ha señalado la necesidad de nuevas medidas.

"Los cambios que la FIA, la F1 y los equipos han propuesto son para tratar de mejorar la carrera, la seguridad y la clasificación. Siempre dije que teníamos que tener la mente abierta porque con un cambio tan grande de regulaciones seguro que no iba a estar todo bien desde el principio", ha compartido Sainz en DAZN.

"Estoy feliz de ver proactividad y algunos cambios en marcha. Probablemente tendrán efecto y probablemente habrá otras cosas que tendremos que cambiar en el futuro, pero estoy feliz de que se estén tomando medidas y estoy deseando ver qué efectos tienen en el coche, si podemos llevar el coche al límite en clasificación y cómo va", ha comentado Carlos.

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Según ‘The Race’, está previsto que a lo largo de la temporada la FIA, la Fórmula 1 y los equipos mantengan más reuniones para continuar mejorando la normativa de cara a 2027 y tal como ha quedado claro, cuentan con la opinión de los pilotos, aunque éstos no tengan derecho a voto.

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