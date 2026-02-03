Carlos Sainz, ambicioso con el nuevo proyecto de Williams: "Ahora es momento de dar otro paso hacia adelante"

A poco más de un mes para el pistoletazo de salida de la temporada 2026 de Fórmula 1 y solo cuatro días después de los primeros test oficiales en el Circuit de Barcelona-Catalunya, 'El Gran Circo' sigue acaparando titulares con las presentaciones oficiales. Si durante la jornada del lunes fue turno de la puesta de largo de Mercedes, el martes lo fue para Williams, que mostró su nuevo 'livery' para el próximo curso, marcado por el cambio de reglamento y, como consecuencia, carasterísticas de los monoplazas.

La escudería británica presentó, junto a Carlos Sainz y Alex Albon, sus dos pilotos, el nuevo aspecto del FW48 para este curso. Se generó una gran expectativa, puesto que no había ningún tipo de indicio sobre cómo sería, ya que fue el único coche que no rodó en los test que inauguraron la pretemporada en Montmeló. La escudería, justa de tiempo, no pudo terminar de ultimar su monoplaza para las primeras sesiones de pruebas.

Una semana después, los de Grove ya lucen con orgullo su 'arma' para 2026, aunque esta no es aún la definitiva... que será la que se podrá ver rodar la próxima semana, del 11 al 13 de febrero, en el circuito Sakhir de Bahréin. En cuanto a la estética, el coche mantiene el predomino de azul, característico en Williams, aunque incorpora también el negro por el lateral y una franja blanca en los pontones, el alerón delantero y el alerón trasero.

"La decoración del FW48 es una auténtica declaración de intenciones para 2026. El diseño celebra la herencia del equipo Atlassian Williams F1, a la vez que adopta una imagen fresca y dinámica para la nueva era", dijo el piloto madrileño en la rueda de prensa, sobre la estética del monoplaza que conducirá durante el extenso calendario de 24 carreras.

El cambio de reglamentación ha supuesto una auténtica revolución para todos los equipos, por lo que el '55' considera que, por el momento, es complicado marcarse un objetivo para 2026 "sin saber exáctamente dónde van a estar cada uno de los once equipos" que formarán parte de esta temporada. " Sin saber quién ha acertado con los motores, quién ha dado con la aerodinámica, quién ha acertado con el peso, quién ha acertado con las ruedas...", expresó el español.

Para él, lo más importante es lo que sucede de puertas para adentro. Centrarse en el proyecto de la escudería para la que compite, sin mirar a los demás. "Lo principal que quiero ver es progreso por parte del equipo, progreso en todas las áreas que nos marcamos con una línea roja", aseguró el piloto madrileño. Pero la realidad es la que es, y aunque espera que los ingenieros hayan podido exprimir el nuevo reflamento, asegura que son "suficientemente conscientes" para saber que de un año para otro "tampoco vamos a pasar de ser quintos a primeros".

Un 2025 de progresos

2025 terminó con un auténtico progreso por parte de Sainz. Tras un arranque duro y frustrante en uno de los equipos más humildes de la parrilla, el español pudo terminar la temporada con dos podios: uno tercero en Azerbaiyán y otro bronce en Qatar.

Tras su paso por McLaren y Ferrari, dos de las escuderías más fuertes de la parrilla, recaló en Williams, y asegura que se siente "muy contento" de poder estar en el equipo por segundo año, especialmente tras firmar un 2025 "tan positivo". "Somos un equipo que va en serio de cara al futuro y eso me enorgullece muchísimo pero ahora es momento de dar otro paso hacia adelante y aprovechar al máximo esta nueva reglamentación”, terminaba diciendo.