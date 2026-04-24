Carlos Sainz, un valor en alza en el mercado de F1 para 2027

Tras su obligada salida de Ferrari para dejar paso a Lewis Hamilton, Carlos Sainz firmó con Williams por dos años. Su contrato actual expira en 2026 y por el momento, su compromiso con los de Grove es absoluto. Pero viendo la deriva del equipo, que ha comenzado el curso muy lejos de lo esperado después de terminar quinto en 2025, con tres podios de Sainz, el futuro del madrileño podría virar.

El mercado de pilotos para la próxima temporada será agitado y Sainz encajaría en los planes de varios equipos, tal como advierte Guenther Steiner, ex jefe de Haas y ahora al frente del Tech3 en MotoGP. "Carlos hizo un gran trabajo en Ferrari, ganó carreras y le dejaron ir, no se portaron bien con él… ahora, debe estar preparado para cuando uno de los grandes equipos necesite un piloto”, afirma Steiner. “Él puede ganar carreras, estar en el podio, no tiene nada que demostrar", añade.

Como siempre ha sido su costumbre, Sainz se ha volcado en el proyecto de Williams, devolviendo con creces la confianza depositada en él por James Vowles. Pero cuando fichó, descartando ofertas de Audi o Alpine, lo hizo convencido de que el punto de inflexión sería el nuevo reglamento de 2026. Llegados a este punto, el coche no ha cumplido las expectativas. El FW48 arrastra un grave sobrepreso y otros problemas. No llegó a los test de Barcelona y desde entonces han ido a remolque, mientras que los equipos que en su día se interesaron por el español están mejor situados.

¿Puede cambiar de equipo? Desde que debutó en F1 con Toro Rosso en 2015, Sainz ha pasado por Renault, McLaren, Ferrari y ahora Williams. No resulta descabellado que a sus 31 años vuelva a cambiar de destino. Sainz está siempre en todas las quinielas cuando se trata de rumores de mercado, no en vano es un piloto con gran experiencia, inteligente y con gran capacidad para leer las carreras y adaptarse a nuevos entornos.

“La gente realmente no entiende lo que significa que Sainz pueda subir al podio con un equipo así, un equipo que hace un año estaba en la zona media, es algo muy grande y poco habitual", defiende Steiner para poner en valor el mérito del español, que fue también el último en darle una victoria a Ferrari (México 2024).

Candidato en Red Bull

En clave de futuro la llave del mercado la tiene Max Verstappen. Si el tetracampeón abandona Red Bull, ya sea porque cumple sus amenaza de retirarse si no se divierte con la actual F1 o porque decide cambiar de aires, Sainz estaría en pole para regresar a sus orígenes, ya que llegó a la F1 de la mano de Red Bull y llegó a compartir box con Max. Además, Laurent Mekies, jefe de equipo en Red Bull y ex director deportivo en Ferrari, trabajó codo con codo con Carlos y guarda especial buen recuerdo del madrileño.

Andrew Benson, especialista de F1 en la BBC, lo tiene claro: Sainz podría ser el candidato ideal para Red Bull: "Ya no es un equipo tan atractivo como en los años pasados. Eso hace más difícil que puedan optar a hacerse con Leclerc o Russell, como se había rumoreado. Carlos Sainz es el perfil de piloto que deben buscar si Max se marcha", sostiene.

Múltiples oportunidades

No es el único destino en el que Sainz encajaría. De los 22 pilotos que conforman la parrilla actual, un total de 15 terminan contrato y las oportiunidades se multiplican. En Audi volvería a estar en un equipo oficial, con motor propio y todo lo que esto conlleva y bajo la batuta de Mattia Binotto. Los rechazó al dejar Ferrari, pese a la insistencia de su padre, que ganó el Dakar con la marca de los aros y sabía de su potencial en F1. Los resultados este año le están dando la razón a Sainz sénior.

En Alpine también es posible que haya movimiento y Flavio Briatore es otro de los que en su día intentó fichar a Carlos. Y en Aston Martin también podría tomar el relevo de Fernando Alonso como ocurrió cuando el asturiano hizo un paréntesis en el ‘gran circo’ y le cedió su asiento en McLaren. Por cierto, los dos años que vistió de ‘papaya’, Sainz estuvo delante de Lando Norris antes de marcharse a Maranello, donde también estuvo a la par con Leclerc.

Volwles quiere retener a Sainz y asegura que van a enfocarse en darle un coche que le convenza: "No ha sido el inicio de curso que queríamos, pero lo más importante es ver cómo respondemos a los desafíos. Miami es la oportunidad para enseñar el siguiente paso adelante, queremos mostrar el progreso en cuanto volvamos a la pista, aunque no va a ser el producto final".