Carlos Sainz, como Alonso o Hamilton: "Quiero seguir pilotando a los 40"

Juan Manuel Fangio tenía 46 años en 1957 cuando conquistó el último de sus cinco títulos mundiales de Fórmula 1. En tiempos más recientes, resultaba extraño ver a pilotos de más de 35 años en la parrilla, pero Fernando Alonso (44) y Lewis Hamilton (41) están demostrando actualmente que se puede ser competitivo al máximo pasados los 40. Y también Carlos Sainz se plantea llegar a esa edad haciendo lo que más le gusta.

En una entrevista concedida a Vanity Fair, con fotos exclusivas en Mónaco, en vísperas del Gran Premio, el piloto madrileño, de 31 años, confiesa que tiene 'cuerda para rato' y que le gustaría seguir pilotando la próxima década, a poder ser en la categoría reina. No solo le inspira Alonso, también su padre, Carlos Sainz sénior. Y es que a sus 64 años el 'Matador' sigue en la brecha en el Rally Dakar.

"Me imagino una carrera longeva. Y creo que soy alguien que va a estar en el mundo del deporte y del motorsport bastante tiempo. No sé en qué rol y de qué manera, pero me gustaría seguir pilotando por lo menos desde los 31 hasta los 40 años seguro, ya sea Fórmula 1 o cualquier otra disciplina. Y a partir de ahí, mirar cómo es mi situación personal y familiar y decidir si quiero seguir pilotando o quiero dedicarme a otro rol dentro del deporte", revela Sainz júnior, que desde su debut en la Fórmula 1 con Toro Rosso, Sainz ha pasado por las filas de Renault, McLaren, Ferrari y ahora Williams y atesora un total de cuatro victorias, seis poles y 29 podios.

Alonso o Verstappen han sido padres recientemente y Sainz, que desde hace tiempo mantiene una relación con la modelo Rebecca Donaldson, reconoce que también en este aspecto ha cambiado su perspectiva: “Hace dos años, antes de mis sobrinos, ni me habría planteado ser padre, era algo que ni se me pasaba por la cabeza. Pero ahora es cierto que me parece más cercano, veo la paternidad con mejores ojos, con más ilusión. He aprendido a valorar muchísimo el tiempo de calidad, ya sea con mi novia aquí en Mónaco o con mi familia en Madrid. Un tiempo de estar juntos, sin mucho móvil o televisión. O con mis amigos igual, quiero disfrutar mi tiempo y poder generar recuerdos. Dentro de 20 o 30 años quiero poder mirar atrás y decirme que disfruté toda esa parte de mi vida, todo lo que estaba haciendo”, subraya.