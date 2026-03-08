Carlos Sainz, abatido tras el GP de Australia: "No estamos para luchar por los puntos, hay muchos ámbitos en los que mejorar"

El Gran Premio de Australia de Fórmula 1 supuso la confirmación de que Williams tiene mucho trabajo por delante. Tanto Carlos Sainz como su compañero, Alex Albon, finalizaron fuera de los puntos y sufrieron en carrera por los problemas de fiablidad del FW48.

Sainz tuvo que convivir durante gran parte de la prueba con un problema en el ala delantera de su monoplaza, una situación que, tal y como él mismo explicó, a"rrastramos desde Bahréin". "Perdemos carga aerodinámica por culpa del actuador ESM, de la aerodinamica activa, no recupera bien y me he quedado sin ala delantera y he hecho 30 vueltas a paso de tortuga sin carga aerodinamica delante", explicó el piloto madrileó quien lamentó esos problemas de fiabilidad que lastraron su carrera pese a haber hecho "muy buena saliday. "Nos hemos puesto el 12 creo, estaban los puntos ahí cerca y pensé que algo íbamos a rascar algo", reveló.

Tras esa primera parte de la carrera, en Williams decidieron llamar a Carlos a box para cambiar el ala delantera y "dar algunas vueltas a ver si podíamos aprender algo del coche, del 'balanc'e real y del neumático blando". "Hay que tener en cuenta que apenas pude rodar en los libres y voy muy por detrás respecto a mis rivales en cuanto a conocer la nueva reglamentación. Algo he podido aprender pero poco...", comentó el #55.

Lejos de los puntos

El madrileño vivió un Gran Premio complicado y afirmó que "el coche no está para puntos". "Si lo hubiéramos conseguido sería por los problemas de los otros coches. El nuestro no está ahora mismo para luchar, tenemos problemas de fiabilidad, tenemos sobrepeso, tampoco tenemos carga aerodinámica...hay que mejorar en muchos ámbitos", aseguró, consciente de que tienen mucho trabajo por delante para volver a ser competitivos.

Pese al resultado y las conclusiones extraídas tras el GP de Australia, Sainz encontró un punto positivo a su carrera. "He salido muy bien, he hecho el procedimiento que quería, el que llevo probando desde Bahréin y sabía que hoy la gente iba a fallar en la salida y yo he hecho los deberes y no he fallado, aunque me ha valido de poco, desgraciadamente".

Sainz, que se quedó fuera de los libres 3 y de la Qualy por problemas mecánicos, apenas ha podido extraer algún aprendizaje de este Gran Premio de Australia. "Algo hemos aprendido, pero la mitad que el resto de mis rivales, porque he estado la mitad de tiempo en pista y además hoy he estado más de media carrera sin carga aerodinámica", zanjó.