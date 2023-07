Carlos Sainz abandona en Spa tras un toque con Piastri

El piloto madrileño chocó con Piastri en la primera vuelta y se vio obligado a retirarse El de Ferrari trató de aguantar al máximo, pero su monoplaza no respondía

Malas noticias para Carlos Sainz en el GP de Bélgica, que se está disputando en el circuito de Spa-Francorchamps. El piloto madrileño se vio obligado a abandonar la carrera en al vuelta 24 como consecuencia de un accidente sufrido en el primer giro al chocar con el australiano Oscar Piastri.

Todo sucedió en la primera curva del Gran Premio, en La Source, la primera de las 19 curvas de la legendaria y bella pista de las Árdenas. Carlos Sainz bloqueó en la frenada tras una maniobra de Lewis Hamilton. Oscar Piastri no pudo evitar el impacto con el monoplaza del español y, tras un giro para evaluar los daños, el oceánico acabó abandonando la carrera.

Más tardó Sainz en decidir que no tenía nada que hacer en Bélgica. El madrileño giró 24 vueltas, entró en 'boxes' y vio cómo caía a las últimas plazas de la carrera al ver que no tenía ritmo. Su Ferrari estaba dañado en el lateral y los mecánicos no pudieron hacer nada para solventar los problemas.