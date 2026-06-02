Carlos Sainz (31 años), piloto de Fórmula 1, se sincera sobre cómo es vivir en Mónaco: "Es carísimo, pero tiene algo único para los que venimos de una ciudad como Madrid"

Carlos Sainz debutó en Fórmula 1 en 2015, y desde entonces se ha consolidado como uno de los pilotos más sólidos de la parrilla. Ha competido en equipos como Toro Rosso, Renault, McLaren, Ferrari y Williams, y ha logrado 4 victorias, 6 pole positions y 29 podios en su trayectoria.

En una entrevista para 'Vanity Fair', el piloto explicó que cree que tendrá una carrera longeva: "Creo que soy alguien que va a estar en el mundo del deporte y de los motorsports en específico bastante tiempo. No sé con qué rol y no sé de qué manera, pero me gustaría seguir pilotando por lo menos desde los 31 hasta los 40 años seguro, ya sea Fórmula 1 o cualquier otra disciplina".

En la misma entrevista, comentó que cuenta con una agenda muy apretada debido a su profesión, algo que ha lamentado en algunas ocasiones: "Tal vez el tiempo que tengo para hacer lo que yo quiera son unos 20 o 30 días al año. Más o menos 15 días en verano y 15 días en invierno".

Carlos Sainz durante el GP de Canadá / Atlassian Williams F1 Team

Sainz reconoce que este ritmo de vida exige mucha disciplina y sacrificios personales, algo que ha asumido desde muy joven. Sin embargo, en parte está acostumbrado a ello por su padre, piloto de rally.

"Mi padre pasaba muchísimo tiempo fuera de casa. Por lo tanto, la figura materna fue fundamental en nuestra educación y en nuestro crecimiento. En mi caso, te diría que desde que tenía tres años hasta los 11, porque mi padre se retiró del Mundial en 2004; hasta ese momento igual pasaba 200 días al año fuera de casa. Mi madre se ocupaba de todo. Pero también estaba esa ilusión cuando él venía, como de 'Por fin está aquí', y lo vivíamos todo con mucha intensidad", declaró.

Carlos Sainz padre e hijo / Newspress

El piloto tiene muy claro que el deporte forma parte de él y que le encanta, tanto que lo ha definido como su estilo de vida: "Prácticamente todo el tiempo que no estoy en las carreras lo paso haciendo deporte. Ya sea montando bicicleta —que me gusta mucho ir por aquí, por las montañas de Mónaco—, ya sea jugando al golf o al pádel. Además me gusta practicar fútbol, tenis y esquiar en invierno".

Carlos Sainz trasladó oficialmente su residencia a Mónaco a principios de 2024 y, aunque está muy contento de haberlo hecho, reconoce que también hay aspectos que echa de menos: "Empezando por pasar más tiempo con los míos, pero Mónaco es donde desconecto de mi deporte. Tengo la suerte de poder vivir en un sitio donde estoy muy, muy tranquilo; aquí me dan muy poco la vara, por decirlo así".

El piloto asegura que la vida en el país tiene sus particularidades, como el alto coste de ocio, lo que influye en su rutina diaria: "Salir por Mónaco es carísimo. Nos quedamos en casa, hacemos nuestros planes, salimos a pasear. Y, eso sí, tiene algo único para los que venimos de una ciudad como Madrid, que es levantarse al lado del mar. Entre eso y tener a mano las montañas para ir con mi bici, la vida aquí es algo que me gusta mucho. Estoy muy cómodo".