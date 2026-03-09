Carlos Miquel, experto en Fórmula 1, avisa sobre el desastre en Aston Martin: "China va a ser dramático"

Primer fin de semana del curso... y enésima decepción para Aston Martin. El fin de semana en Albert Park (Australia) terminó en desastre. Ni la espectacular salida de Fernando Alonso pudo arreglar el dramático fin de semana que firmaron los de Silverstone, una tragedia que ya se mascó durante los test de pretemporada en Bahréin, cuando empezaron a experimentar problemas en su unidad de potencia Honda y que les impidió poder rodar con normalidad en las primeras pruebas del curso.

Ya durante la semana previa a la primera cita se destapó la tensa relación entre Aston Martin y su nuevo suministrador de motores, Honda. Se puso sobre la mesa la idea de que el AMR26 no era un coche fiable e incluso inseguro, por lo que lo más probable terminaría siendo que sus pilotos no pudiesen terminar la carrera del domingo debido a fallos en la unidad de potencia. El sábado, Fernando Alonso dio una auténtica 'masterclass' de pilotaje para casi meter el monoplaza en Q2. No pudo ser, pero el domingo protagonizó una espectacular salida en la que pasó de la decimoseptima plaza a la décima, firmando una de las imágenes más destacadas del fin de semana.

Pese a todo, nada pudo impedir que terminase retirándose tras pasar dos veces por boxes. Su compañero de escudería, Lance Stroll, sí terminó, pero lo hizo a 15 vueltas del vencedor, George Russell, al volante de su rapidísimo W17 y que ya presenta credenciales a ser el monoplaza a batir durante este inicio de curso.

En medio de toda esta situación, en el debate queda qué es lo que hará Honda para solucionar todos los problemas en su motor. Sobre la situación se ha pronunciado recientemente Carlos Miquel, periodista especializado en Fórmula 1, en 'El Partidazo' de la COPE. "Vamos a sacar las cosas positivas y las negativas, y lo negativo es que ha tenido que abandonar porque es un auténtico desastre lo de Honda", comenzaba diciendo el experto.

Sin recambios de batería

La incógnita es cómo logrará desempeñar la fábrica de Silverstone el fin de semana en China. La Fórmula 1 aterriza este jueves en el Circuito Internacional de Shanghái para disputar la segunda cita de la temporada, y nada hace pensar que la situación mejore dentro de la escudería británica. "De hecho, en China no va a tener recambios de batería más que las dos que llevan en los coches que tienen ahora mismo, con lo cual va a ser otro fin de semana dramático, eso lo tendremos que contar", expresaba el experto.

Sin embargo, se animó a sacar algo positivo de la situación, y es que pese a las situaciones tan complicadas que viven los dos pilotos españoles de la parrilla (con Carlos Sainz sufriendo también al volante del FW48), ambos demostraron su destreza pilotando en medio de un distinto procedimiento de salida como consecuencia del nuevo reglamento. "Pero si adelanta a siete en la salida y Carlos Sainz adelanta a ocho, pues tendremos que disfrutar a dos de los mejores pilotos de la parrilla que sean de los nuestros", sentenciaba el periodista.