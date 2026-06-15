Carlo Santi, el ingeniero que ha devuelto la sonrisa a Hamilton

Tras un 2025 decepcionante y oscuro, que cerró sin podios en su estreno con Ferrari, Lewis Hamilton optó por resetear y empezar de cero este año. Sabía que venía una temporada de cambios y oportunidades con nuevo el reglamento y logró que en Maranello atendieran sus peticiones. Una importante fue cambiar a su ingeniero carrera, el prestigioso Ricardo Adami, con el que muy pronto quedó claro que no había 'feeling', con tensas radios durante el curso.

Este año Hamilton escucha otra voz en su monoplaza, la de Carlo Santi (Verona, 1954). Un viejo conocido del muro de Ferrari, que trabajó con Kimi Räikkönen en 2018 antes de dejar de viajar a los grades premios y alejarse del ‘gran circo’.

Llevaba ocho años desempeñando otros roles en Maranello, fuera del paddock y las carreras. Decía a sus conocidos que no quería saber nada de largo desplazamientos por todo el mundo, ni trabajar mano a mano con los pilotos, seguramente cansado de los egos y divismos de algunos. “No querías caldo, pues dos tazas”, bromea el ingeniero Toni Cuquerella, actual comentarista en DAZN, que coincidió con Santi a lo largo de su dilatada experiencia en la F1.

El italiano empezó a trabajar con Hamilton en los test de pretemporada, inicialmente como solución temporal para suplir a Adami. Se dijo entonces que la colaboración de Santi con el heptacampeón sería breve, hasta la llegada de Cedric Michel-Grosjean para ocupar ese puesto. Ahora, visto lo visto en Barcelona, donde Hamilton y Carlo compartieron la celebración por la victoria, con gran complicidad, parece poco probable que Lewis vaya a prescindir de él.

¿Quién es el señor de gafas?

La efusividad que mostró Hamilton con Carlo Santi en el podio de Montmeló hizo que muchos se preguntaran quién era el señor calvo y con gafas que acompañaba al británico.

Graduado en ingeniería mecánica en el Politécnico de Milán, Santi aceptó una beca para un proyecto en el Centro de Investigación Fiat en Turín antes de incorporarse al departamento de dinámica vehicular de Ferrari.

Tiempo después se unió al equipo de resistencia como ingeniero de rendimiento y aterrizó en Fórmula 1 como ingeniero de modelos para el primer simulador en bucle de la Scuderia. Entre 2016 y 2017 fue ingeniero de rendimiento de Kimi Räikkönen, que a día de hoy aún es el último campeón de Ferrari (2027), durante la segunda etapa del finlandés en el equipo, y en 2018 pasó a ser su ingeriero de pista.

Hamilton le ha redescubierto para el público este fin de semana en Barcelona: “Es buenísimo poder conectar con un ingeniero que no sea el que yo tuve durante tantos años (Bono, en Mercedes). Carlo es muy callado, se notaba que para él debe ser difícil expresar lo que siente. Solo está sonriendo y dándole esos grandes abrazos, le estoy diciendo: ¡Gracias!.Me gusta pensar que probablemente este éxito ha servido para volver a prender la chispa, ese amor por ser ingeniero de carrera, igual que me pasó a mí como piloto”.