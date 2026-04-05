'Carlando' está de vuelta: habrá reencuentro entre Norris y Sainz

Lando Norris y Carlos Sainz han hecho gala durante los últimos años de una amistad que arrancó en 2019 cuando el madrileño fichó por McLaren.

Desde entonces, los dos pilotos han mantenido una relación poco habitual entre compañeros de equipo que además ha calado en los aficionados. El duo ha sido bautizado cariñosamente entre los seguidores de la F1 como 'Carlando' y su futura aparición conjunta en un vídeo ha generado una gran expectación.

Aunque ambos suelen protagonizar simpáticas escenas durante los Grandes Premios, esta vez protagonizarán uno de los vídeos de Quadrant, la empresa de entretenimiento digital del británico.

Bajo el sugerente título de 'Set free us' (Libéranos) y una imagen de los dos pilotos, la compañía ha anunciado un vídeo que se publicará la próxima semana a través de 'Youtube'.

Quadrant, fundada en 2020 por Lando Norris, se ha convertido en una comunidad del automovilismo, que abarca indumentaria, atletas, contenido y colaboraciones con creadores de contenido de alto nivel. "El automovilismo no es para cualquiera. Exige habilidad, tenacidad, visión y valentía, además de una pasión inquebrantable por la competición. Quadrant desafía lo establecido, dejando su huella en todo lo que hacemos. Nuestra marca encarna la energía pura del automovilismo, plasmando sus imágenes y sonidos en una identidad audaz", explican desde su página web.

Amistad duradera

Lando y Carlos apenas compartieron un par de campañas en McLaren, pero su relación se ha mantenido con los años. De hecho, Sainz fue uno de los primeros en felicitar al británico tras la consecución del título Mundial el curso pasado.

“Yo confiaba en que este fin de semana, con el ritmo que tenía, Lando acabaría entre los tres primeros si no pasaba nada raro, y así ha sido. Me alegro mucho por él. Como piloto no hace falta describirle, todos sabemos el talento que tiene y lo increíblemente rápido que es, tanto a una vuelta como en ritmo de carrera, lo lleva demostrando estos años en la Fórmula 1; pero lo importante para mí es que es un buen tío, una buena persona", dijo en unas declaraciones tras la última carrera del campeonato.