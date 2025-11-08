Caos en el sprint de Interlagos: Triple accidente, Piastri KO y bandera roja

Después de seis vueltas de la carrera sprint del Gran Premio de Brasil ( programada a 24) , con el líder del Mundial Lando Norris lanzado a por la victoria y ampliando su renta sobre Antonelli por encima del segundo y medio, se ha desencadenado el caos.

Oscar Piastri, segundo del Mundial a 1 punto de su compañero antes de empezar la carrera, ha tocado el piano interior de la Curva 3, levantando agua y perdiendo el control de su McLaren para acabar impactando contra las protecciones.

Un instante después, Hulkenberg y Colapinto han caído en la misma ‘trampa’, debido al charco acumulado en ese punto. El argentino, que ayer anunció su renovación por Alpine, se ha llevado la peor parte, destrozando su monoplaza, aunque por fortuna sin consecuencias físicas.

Los comisarios han anunciado primero un safety car, pero viendo los restos esparcidos por la pista y los daños en las barreras, han sacado bandera roja.