Caos en Miami: trompo de Verstappen en la salida y triple accidente

La batalla ‘salvaje’ en la salida ha sido espectacular, muy accidentada y con salvadas ‘milagrosas’. Kimi Antonelli, en pole por tercera vez consecutiva este año, ha vuelto a fallar en la arrancada y se ha pasado de frenada intentado recuperar. A su lado en primera fila, Verstappen ha visto su oportunidad y ha intentado superar al de Mercedes, mientras Charles Leclerc, tercero en parrilla, venía lanzado con el Ferrari.

Max ha calculado mal y ha trompeado estrepitosamente, pero por increíble que parezca, no se ha tocado con nadie y ha podido seguir adelante, aunque ha caído a la novena posición. Colapinto, en un intenso cuerpo a cuerpo con Hamiton, también se han tocado, pero igualmente sin consecuencias y manteniendo posiciones.

Leclerc se ha situado al frente de la carrera, aunque Antonelli ha salido muy bien librado y tras cinco vueltas ha recuperado la primera plaza. Justo en este momento se ha desatado el caos de nuevo: Hadjar ha roto la suspensión y se ha ido al muro con el Red Bull en la curva 15, mientras en otro punto del trazado, Lawson ha embestido a Pierre Gasly, que ha acabado volcando aparatosamente con su Alpine, propiciando el primer coche de seguridad.