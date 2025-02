No ha tardado mucho en aparecer la primera bandera roja de la pretemporada en la Fórmula 1. El motivo, por sorprendente que pueda parecer, no ha sido provocado por ningún monoplaza, sino por un inoportuno apagón de la corriente eléctrica que ha paralizado los test en su sesión vespertina. Sin incidentes mayores que lamentar, el episodio vuelve a poner en el punto de mira a Bahréin como sede de las pruebas de pretemporada.

Era el día más esperado. La pretemporada 2025 de Fórmula 1 echaba a andar este martes en Bahréin con todo por resolver. Los diez equipos de la parrilla disponen de 3 días para probar sus monoplazas y ultimar la puesta a punto para el arranque de la competición. Son pocas horas las que las escuderías tienen para correlacionar datos y probar sus implementaciones, así que cualquier mínima interrupción puede ser mortal para los planes de los equipos durante estos días. Es por este motivo que el incidente ocurrido en Bahréin tiene mayor relevancia de la que podría tener en otro caso.

Caos en la F1: un apagón sacude los test de pretemporada en Bahréin / ALI HAIDER / EFE

Un apagón inexplicable... que obligó a retrasar la sesión

Cuando faltaban menos de dos horas para finalizar el primer día de pruebas, el Circuito Internacional de Sakhir sufrió un inoportuno apagón que dejó sin electricidad algunas zonas de la pista, en los garajes y en el paddock. El desconcierto fue total, los monoplazas fueron poco a poco retirándose hasta los boxes y la bandera roja no tardó en ser ondeada. Las imágenes fueron insólitas con los mecánicos abriendo linternas para poder trabajar en los monoplazas y la situación, que parecía que iba a resolverse rápidamente, terminó alargándose más de 40 minutos. Las escuderías temieron que los datos recopilados fuesen a perderse y el desconcierto fue total durante largos minutos.

La luz volvió progresivamente al circuito, aunque los equipos tuvieron que esperar a que la normalidad fuese restablecida en todas las zonas del trazado en Bahréin. La sesión tardó en reanudarse de nuevo, aunque con mucho menos tiempo del que disponían antes de la bandera roja. La importancia de los test hizo que la FIA anunciase que se prolongaba durante una hora más la sesión vespertina. Los responsables del circuito pidieron disculpas, aunque la sesión no permitió recopilar todos los datos que se esperaban debido al inoportuno apagón. Quedan dos días por delante en Sakhir y los equipos esperan que no se produzcan más incidentes hasta el final de las sesiones en Bahréin. De momento, la imagen de Bahréin queda dañada; Barcelona siempre ha sido el escenario de los test de pretemporada, aunque Bahréin lleva un tiempo siendo la sede de este tipo de pruebas. En un trazado nocturno como el de Sakhir, apagones como el producido este martes suponen no solo un contratiempo mayúsculo para los equipos, sino también un peligro para los pilotos. Un episodio que invita a la reflexión.