Oportunidad de 'oro' para Alonso y Sainz en Canadá

En el plazo de apenas dos semanas Williams y Aston Martin van a pasar de uno de los circuitos menos favorables para las características de sus respectivos monoplazas, en Barcelona, a otro de los más propicios, el Gilles Villeneuve de Montreal. Carlos Sainz y Fernando Alonso esperan aprovechar este domingo una de las más claras oportunidades del año.

En Montmeló Carlos Sainz vivió una auténtica pesadilla. No fue competitivo en ninguna tanda, arrancó al fondo de la parrilla y en carrera no pasó del 14º puesto. “Es una lástima, nuestro peor gran premio y ha sido en casa, delante de la afición y la grada 55”, lamentó el madrileño. Para Williams el drama fue completo tras el abandono de Álex Albon en un fin de semana para olvidar y que ya anticipaba el sábado un pesimista James Vowles.

Fernando Alonso se marchó de Barcelona con mejor sabor de boca después de estrenar su casillero después de nueve carreras. Sumó dos puntos, ya que la sanción a Verstappen le permitió ascender a la novena posición, aunque al bajarse de su Aston Martin el asturiano reconoció que había sufrido mucho por el déficit del AMR25. Y es que de no ser por el golpe de efecto del último coche de seguridad y el castigo a Max, el botín de Alonso ante sus fans no habría sido posible.

“Me siento competitivo los sábados, a una vuelta, pero en carrera aún nos falta mucho, así que hay que mejorar”, valoró Fernando, que aunque a priori no contará con nuevas piezas hasta Silverstone (4-6 julio), espera mejorar su rendimiento en Canadá, una de sus pistas preferidas y con estadísticas más destacadas.

En 2022, tras regresar a la F1 con Alpine, Alonso se metió en la primera fila, justo por delante de Sainz, y consiguió acabar noveno en carrera. Y en su primera y exitosa aventura con Aston Martin en 2023, acarició la ‘33’, al concluir segundo en el podio después de un espectacular adelantamiento a Hamilton y acechando hasta el final a Verstappen.

"Es un circuito que siempre nos ha ido muy bien, así que soy optimista”, considera el asturiano”, que después de las mejoras introducidas por Aston Martin en Imola, ya no el panorama tan ‘negro’ como a principios de curso. No es que pueda soñar todavía con podios, ni siguiera con acercarse al quinto puesto de equipos que ahora es de Williams, el ‘mejor del resto’ tras los cuatro grandes, pero Fernando sí celebra el paso adelante que le permite aguantar el ritmo de coches que hasta no hace mucho no podía ni atreverse a seguir.

A por el 'top cinco'

Sainz , que en 2022 terminó segundo con Ferrari, firmando uno de sus 27 podios en la F1, confía que las largas rectas y fuertes frenadas de Montreal destapen las ‘virtudes’ del FW47 en tracción, paso por curva lenta y eficiencia aerodinámica. Pero, como Alonso, tampoco espera pelear por su primer podio de la temporada, a no ser que las previsiones de lluvia se cumplan y la carrera del domingo se convierta en una lotería.

Sin embargo, Carlos sí ve viable conseguir su mejor resultado en lo que va de año, que por ahora es un octavo puesto en Arabia e Imola, mientras su compañero Albon ya suma tres top cinco en Australia, Miami e Imola. “Lo más raro de todo es que pondremos este mismo coche en Canadá y estaremos en la lucha por el top-8. Dependemos de largas rectas y curvas cortas. Esperemos que la previsión se cumpla, igual que se cumplió para mal en Barcelona”, analizó Sainz tras la carrera de Montmeló.

"Esta siempre es una pista divertida, con muchas facilidades de adelantamiento. Ya tengo ganas de ver lo que podemos hacer con el FW47 en este circuito. La meteorología siempre juega un papel muy importante en Montreal, con condiciones impredecibles”, analiza el español. “Intentaremos aprovechar al máximo todas las oportunidades que tengamos y a apretar a tope durante todo el fin de semana”, añade. Su jefe James Vowles, no pone aún un listón inasumible: “Canadá es una pista mucho más buena para nosotros, aunque no tanto como para luchar por el podio, salvo que suceda algo delante”, admite.