Antes que Verstappen, otros cinco campeonatos de F1 se decidieron en sábado Nelson Piquet no consiguió ninguno de sus tres títulos mundiales en domingo ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Por primera vez en la historia, un piloto de Fórmula 1 se ha llevado el campeonato en una prueba que no es la principal de un gran premio. Al tratarse del nuevo el formato sprint, que la FIA no considera carrera como tal y no hay ceremonia de podio, Max Verstappen ni siquiera ha podido festejar su tercer título al estilo tradicional, en el cajón. Sin embargo, no es la primera vez que un piloto se proclama campeón en sábado.

Antes del éxito cosechado hoy por Verstappen, el título en sábado ha sucedido hasta en cinco ocasiones. El primer caso se remonta a 1959, con Jack Brabham asegurándose matemáticamente el título en el circuito de Sebring. Tres años más tarde repitió guion Graham Hill en el trazado de East London.

Y tanto en 1981 (Nelson Piquet) como en 1982 (Keke Rosberg), los títulos se repartieron un sábado, puesto que la cita principal se celebró ese día de la semana. También en 1983, cuando la última carrera del año fue en sábado, en Kyalami, con Nelson Piquet, como campeón mundial..

En su tercer y último campeonato, en 1987, el astro brasileño tampoco se coronó en domingo. Piquet debía superar a Nigel Mansell, que se accidentó en los entrenamientos libres del viernes y no pudo seguir compitiendo el fin de semana, lo que le entregó matemáticamente la corona al actual 'suegro' de Verstappen.

Todos los campeones de F1 en sábado:

1959 Jack Brabham Estados Unidos, Sebring

1962 Graham Hill Sudáfrica, East London

1981 Nelson Piquet Las Vegas

1982 Keke Rosberg Las Vegas

1983 Nelson Piquet Sudáfrica, Kyalami

1987 Nelson Piquet Japón, Suzuka

2023 Max Verstappen Qatar, Losail