De ser campeona en F1 a un accidente casi mortal: "Podría no estar aquí"

Marta García López vivió el momento más delicado de su trayectoria como piloto durante la prueba de la Michelin Le Mans Cup disputada en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Un fuerte impacto a aproximadamente 200 km/h obligó a su traslado inmediato a un hospital barcelonés, donde estuvo ingresada tres días, incluyendo una jornada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La joven piloto de Dénia, que en 2023 se coronó campeona de la primera edición de la F1 Academy con el equipo Prema Racing, compartió su experiencia en una entrevista con 'Antena 3', relatando las sensaciones que vivió en ese angustioso momento.

“Estoy bien, dentro de lo que cabe. Si me diesen un coche ahora mismo, me subiría sin pensarlo. No tengo miedo. Es raro regresar al circuito, pero necesitaba agradecer a quienes me ayudaron a salir del coche”, expresó Marta con serenidad.

A sus 24 años, es plenamente consciente de la magnitud del accidente. La colisión se produjo a alta velocidad y generó una fuerza de impacto de 21G, lo que pone en evidencia la violencia del golpe.

"SE ESTÁ RECUPERANDO"

“Fue un impacto tremendo. Podría no estar aquí contando esto. Afortunadamente, ningún coche me golpeó de frente. De haber sido así, las consecuencias habrían sido mucho peores”, confesó la piloto alicantina.

Uno de los momentos más críticos llegó cuando su monoplaza empezó a incendiarse y el humo comenzó a invadir el habitáculo. Estuvo alrededor de un minuto inhalando humo hasta que los servicios de emergencia lograron extraerla.

“El peor momento fue cuando veía las llamas y no desaparecían. No sabía si alguien estaba intentando apagar el fuego. Yo no podía salir y llegué a pensar que quizás no lo contaba”, recordó con angustia.

Tras el accidente, el equipo Iron Dames emitió un comunicado en el que confirmaba que Marta estaba fuera de peligro, aunque se mantenía en observación por precaución.

“Nos alegra comunicar que Marta García se está recuperando satisfactoriamente tras el incidente ocurrido en la última carrera. Los exámenes médicos han descartado lesiones graves y ya ha vuelto a sonreír. Como medida preventiva, ha pasado la noche en observación y hoy se le realizará un control adicional. Agradecemos el trabajo del personal médico del circuito y del hospital, así como el apoyo recibido por parte de los aficionados. La seguridad de Marta es nuestra prioridad, y esperamos verla pronto de nuevo en pista”, señaló el equipo en su mensaje oficial.