Más cambios en la Fórmula 1: la FIA anuncia un reajuste del formato de fin de semana para Miami

Suma y sigue en cambios en la Fórmula 1. Tan solo tres jornadas después de anunciar cambios en el reglamento de este 2026, la FIA ha anunciado este jueves que va a realizar una modificación en el formato de fin de semana para el Gran Premio de Miami, que se celebrará el próximo fin de semana (del 1 al 3 de mayo) tras más de un mes de parón de competición debido a las cancelaciones de Bahréin y Arabia Saudí.

Los pilotos volverán a la acción por todo lo alto, puesto que Miami es uno de esos fines de semana más ajetreados del calendario, con carrera al sprint en la jornada del sábado, justo antes de la clasificación dominical. Eso se traduce en menos tiempo para los pilotos para entrar en sintonía con sus monoplazas, puesto que tan solo hay una única sesión de entrenamientos libres. Y la FIA es consciente de lo necesario que es dar vueltas para ellos tras el parón y los reajustes en el reglamento.

La Fórmula 1 ha generado una gran expectación por su nuevo reglamento este 2026 / EFE

"Tras consultar con todas las partes implicadas, se ha acordado que la primera sesión de entrenamientos libres (FP1) del Gran Premio de Miami se ampliará a 90 minutos", confirmaba el organismo a través de un comunicado. La decisión no es otra que alargar los únicos entrenamientos libres del fin de semana, que tendrán 30 minutos extra, que se suman a los 60 que ya tenían.

"Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el último Gran Premio, los recientes ajustes reglamentarios y técnicos anunciados, así como el hecho de que el Gran Premio de Miami se disputa bajo formato Sprint, lo que reduce el tiempo de entrenamientos disponible a lo largo del fin de semana", detallaba el comunicado.

Esto significa que también va a haber una modificación en el horario de las carreras. "Como resultado, la sesión se celebrará ahora de 12:00 a 13:30 hora local. Todas las demás sesiones en pista previstas antes de los Libres 1 también se adelantarán 30 minutos", expresaba la máxima federación internacional. De esta manera, todo el programa previo se adelantará media hora.

Todo esto llega después de los cambios anunciados el pasado lunes en relación al nuevo reglamento que se ha estrenado este 2026 y que tantas críticas ha despertado entre algunos pilotos y equipos de la parrilla. El lunes Nikolas Tombazis, director técnico de la FIA, junto a los Team principal de todos los equipos, los CEOs de los Fabricantes de Unidades de Potencia y la FOM mantuvieron una reunión telemática donde se tomaron varias decisiones, todas ellas entrarán en vigor en Miami a excepción de los cambios en la salida de la carrera, que se probarán en la prueba estadounidense y se analizarán posteriormente según los resultados.