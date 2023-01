Todos los cambios en la estructura de la FIA

El presidente de la FIA Mohammed Ben Sulayem anuncia una reestructuración del área de carreras de Fórmula 1 Nikolas Tombazis será, desde este 2023, el nuevo director deportivo de monoplazas y Steve Nielsen, el director deportivo

Tras el primer año de mandato al frente de la Federación Internacional de Automovilismo, Mohammed Ben Sulayem ha anunciado una reestructuración del área de Fórmula 1. A partir de 2023, Nikolas Tombazis, que hasta ahora ejercía de director técnico de Fórmula 1, asumirá el rol de director de monoplazas.

La gran novedad es el ascenso de Steve Nielsen a la dirección deportiva. Con una dilatada experiencia en la F1 desde los años 80, pasando por equipos como Lotus, Tyrrell, Honda, Benetton, Arrows, Renault y Williams, Nielsen fichó por la compañía gestora de la F1, Liberty, en 2017 y ahora será el máximo responsable de la FIA en cuestiones deportivas, incluido el control de Dirección de Carrera, además de las futuras actualizaciones del Reglamento Deportivo.

Por su parte, Tim Goss, quien era el suplemente de Tombazis como director técnico, le reemplazará en el cargo. Mientras que Federico Lodi es el nuevo director financiero y François Sicard, ex director deportivo, se convierte en el nuevo director de operaciones y estrategia.

FIA details new structure in @F1 following transitional periodhttps://t.co/eo7WlQm4hg