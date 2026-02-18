Cambios en el box: Aston Martin protege a Alonso

Aston Martin está lidiando con innumerables problemas en esta pretemporada, en especial los relacionados con la unidad de potencia de Honda y la caja de cambios. También el chasis del AMR26 precisa correcciones, pero Adrian Newey asegura que ese aspecto está “bajo control”. En cualquier caso, los de Silverstone confían en llegar a la primera carrera, el 8 de marzo en Australia, con mejores perspectivas y han querido anticiparse reforzando su estructura en el box para gestionar una temporada muy complicada ante el drástico cambio de reglas de la F1 en 2026.

Así, contarán con dos figuras de supervisión por encima de los ingenieros de carrera de Fernando Alonso y Lance Stroll. El español recupera a Chris Conin, con quien ya trabajó en 2023 y 2024. Como ingeniero sénior, estará justo por encima de Andrew Vizard, que continúa en su puesto de ingeniero de carrera en los Grandes Premios. Cronin también se mantiene como jefe de ingenieros de pista del equipo.

Paralelamente, en el box del canadiense Gary Gannon ejercerá de ingeniero de carrera sénior y Stephen Glass deberá reportarle como ingeniero de carrera habitual.

Más allá de los deberes pendientes del equipo técnico que encabeza Adrian Newey con el nuevo monoplaza, Aston Marin también busca optimizar todos sus recursos humanos para intentar lidiar con un complejo reglamento que va a requerir un tiempo de adaptación para todos los equipos.

En el caso de Alonso, Cronin hará una labor similar a la que desempeña Gianpiero Lambiase en Red Bull, que dirige las operaciones en pista de todo el equipo y a la vez es el responsable del coche de Max Verstappen en carrera.

Cronin fichó por Aston Martin en el verano de 2022 y empezó a trabajar con Alonso justo cuando el asturiano llegó al equipo y protagonizó su mejor temporada de verde, con un total de ocho podios. Su trayectoria en la Fórmula 1 es amplia, ya que en el pasado fue voz al otro lado de la radio de Sebastian Vettel y Checo Pérez.