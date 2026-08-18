Cambio radical en la F1: el Mundial da un vuelco en una sola temporada

El Mundial 2026 de la Fórmula 1 alcanzó en Hungría su ecuador con Lando Norris conquistando su primera victoria de la temporada. El piloto británico, vigente campeón del mundo, ha necesitado hasta 11 Grandes Premios de esta temporada para poder subir al primer escalón del podio.

En Hungaroring puso punto final a una sequía de victorias que arrastraba desde finales de 2025. La última vez que había ganado fue en el Gran Premio de Brasil en el mes de noviembre y acabó el curso sin triunfo en Las Vegas, Qatar, Abu Dhabi. En total, 13 grandes premios sin imponerse que se rompieron en el trazado húngaro.

Ocho meses en los que el panorama ha cambiado radicalmente, no solo para Norris y McLaren, sino para el campeonato en general. El cambio de reglamentación que ha entrado en vigor este 2026 ha supuesto una auténtica prueba a la que unos equipos se han adaptado mejor que otros, dando lugar a un Mundial que poco tiene que ver con el del año pasado. En un inicio de curso marcado por la incertidumbre de cómo se adaptarían los equipos a los cambios, pocos podían prever cómo se iba a desarrollar el campeonato, y mucho menos quién se iba a convertir en el gran rival a batir.

Y es que el despegue de Kimi Antonelli esta temporada ha sido meteórica, superando incluso a su compañero, George Russell, mucho más veterano. Después de 11 Grandes Premios, el joven piloto italiano es el líder destacado con un total de 219 puntos, gracias a sus seis victorias. El curso pasado, tras 11 pruebas, Kimi era séptimo, con solo 63 puntos en su casillero.

Kimi Antonelli celebra su triunfo en Mónaco / Mercedes Petronas AMG

A sus 19 años, el de Bolonia ha explotado en su segunda temporada en la F1 y tras avisar subiendo a la segunda posición del podio en el GP inaugural en Australia, empezó su reinado. Ganó en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco y solo tropezó en Catalunya, donde quedó fuera de carrera. Le costó un poco recuperarse y solo pudo ser tercero en Austria y 15º o Silverstone, el Gran Premio de casa para Mercedes, antes de volver a ganar, imponiéndose en Bélgica. Antes del parón sumó aún un nuevo podio, finalizando tercero en Hungría.

Con margen

Unos número casi perfectos que lo convierten en el gran favorito al título, aunque con la mitad del campeonato por delante, todavía no hay nada decidido. El curso pasado, después de 11 pruebas, el líder era Óscar Piastri, con 216 unidades en su casillero, aunque la corona acabó siendo para su compañero, Lando Norris, que cerró el curso con 423, desbancando al australiano. El británico, se mantuvo cerca en todo momento, y tras los 11 GP, atesoraba 201 puntos.

Pese a su victoria en Hungaroring, el británico marcha quinto en estos momentos, con 128 puntos en su casillero, 73 menos que el año pasado en este mismo punto del Mundial. Peor le está yendo a Piastri que, de ser primero en 2025, ha pasado a ser séptimo en este 2026, con apenas 92 puntos.

Lewis Hamilton, celebra su victoria en el Gran Premio de Barcelona-Cataluya / EFE

En este 2026, el segundo clasificado a estas alturas es Lewis Hamilton, aunque la diferencia con el primero es mayor, ya que el de Ferrari tiene en su casillero 'solo' 169 puntos, a 50 de Antonelli. De cualquier manera, se trata de una importante mejora para el de Stevenege, que en el mismo punto el año pasado era sexto del campeonato con un balance de solo 91 unidades. Además, en este 2026 parece haberse reencontrado con su mejor estado de forma e incluso ha llegado su primera victoria como piloto de la Scuderia, imponiéndose en el Gran Premio de Catalunya.

El tercero en la clasificación general de pilotos tras 11 GP es otro piloto británico, George Russell, que suma 160 pese a empezar llevándose la primera victoria del campeonato, a 59 del líder. Aún así, se encuentra mejor situado que en 2025 a estas alturas. Por entonces era cuarto, con 146 unidades, también por delante de Charles Leclerc que es precisamente el piloto que le precede actualmente. El monegasco también se ha visto superado por su compañero y marcha cuarto, con 138 puntos, un balance mejor que el del año pasado, cuando solo sumaba 119 puntos tras 11 GP.

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Max, en Austria / AFP7 vía Europa Press

El último en discordia en este grupo de los siete mejores del campeonato es Max Verstappen. El de Red Bull está pasando por uno de sus peores inicios de curso y marcha sexto, con 109 puntos, sin victorias y con apenas cuatro podios: Tercero en Canadá, segundo en Austria, tercero en Bélgica y segundo en Hungría. En el mismo punto en 2025, el neerlandés marchaba tercero, con 155 unidades, a punto de empezar la remontada que le hizo luchar por el título hasta el último GP.