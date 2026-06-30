¡Cambio de imagen radical en McLaren! Adiós al 'papaya' para rendir homenaje a su primer Fórmula 1

Se acerca uno de los Grandes Premios más emotivos para varias escuderías con sede en Gran Bretaña, entre ellas, McLaren. Los de Woking se enfrentan este fin de semana a su gran premio de casa, y debido a esta ocasión tan especial, han decidido tirar la casa por la ventana con una nueva imagen muy distinta a la que lucen habitualmente y cargada de historia y significado.

La escudería dejará de lado su característico color papaya para dar paso a los colores verde oscuro, en el alerón delantero, y blanco, en su segunda mitad del monoplaza. Un cambio de imagen radical que pretende homenajear al histórico M2B, el primer coche diseñado en Woking a lo largo de su historia y que salió a pista por primera vez en el Gran Premio de Mónaco de 1966.

"McLaren Racing ha presentado hoy una decoración especial única en colaboración con Google Gemini, que se utilizará en el MCL40 en el GP de Gran Bretaña de 2026 en Silverstone. El diseño celebra las ideas revolucionarias que iniciaron un legado, y rinde homenaje al coche que abrió el camino de McLaren Racing en la Fórmula 1, el McLaren M2B", decía la escudería a través de un comunicado.

"Presentada como parte de las continuas celebraciones de McLaren Racing de su legado, la decoración refleja el impulso incansable del equipo por innovar y potenciar las posibilidades, un mensaje central en la colaboración entre McLaren Racing y Gemini. Se apoya en el hito del gran premio número 1.000 del equipo, a principios de esta temporada en Mónaco, donde el bicampeón del mundo Mika Häkkinen ya pilotó el M2B por el circuito del Principado, en homenaje a los orígenes de McLaren", expresaban.

"La decoración para Silverstone sirve como vínculo visual entre pasado y presente, tomando referencias directamente del coche que lo empezó todo", celebraban. "A lo largo de una sola temporada, un coche de Fórmula 1 puede someterse a aproximadamente 18.000 cambios de diseño, lo que demuestra el compromiso del equipo con la mejora continua. El M2B representa el punto de partida de ese camino, mientras que la decoración de 2026 subraya hasta qué punto han evolucionado el rendimiento y la tecnología", sentenciaban.

También los pilotos lucirán nuevos monos y ropa, en acorde con los colores que lucirá el monoplaza durante el noveno fin de semana del curso 2026. El habitual 'papaya' quedará sustituido por el blanco.