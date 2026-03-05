El cambio drástico de Lewis Hamilton: más músculo, nueva mentalidad

Lewis Hamilton aterrizó el curso pasado en Ferrari en un movimiento inesperado que sacudió los cimientos del mercado de la Fórmula 1. Un movimiento arriesgado que no salió tan bien como era de esperar y obligó al británico a transcurrir por un curso gris, marcado por las dificultades. El resultado final no dejaba lugar a dudas, sexto en la general de pilotos con 156 puntos, por detrás de su compañero, Charles Leclerc (242 puntos) y a casi un mundo del campeón Lando Norris (423).

Una experiencia que Hamilton espera no repetir este curso en el que se ha propuesto dar un cambio drástico a su situación. El de Ferrari se ha empleado a fondo este invierno para mejorar en todos los aspectos posibles, entre ellos el físico. Él mismo mostró a través de una fotografía publicada en sus redes sociales cuál ha sido el resultado de su intenso trabajo.

Hamilton mostró su progresión / Instagram

En la imagen aparece sin camiseta, mostrando un torso musculado. Una práctica habitual en el piloto británico quien suele publicar un 'selfie' sin parte de arriba antes del inicio de cada temporada.

"Esto es los máximo que he entrenado entre temporadas. Me esfuerzo cada día para llegar más fuerte que nunca este año. Con levantamiento de pesas, cardio, flexibilidad y entrenamiento de fuerza, todo se trata de progreso, resistencia y de llegar más lejos que el día anterior. Nos vemos pronto, Melbourne", escribió en otra publicación de hace unos días. En la misma se podían ver varios vídeos en los que el piloto entrenaba en diferentes escenarios.

Cambio de mentalidad

El trabajo no está siendo tan solo físico, sino también de mentalidad. Hamilton es un veterano y como él mismo explicó, "no es mi primera vez, así que entiendo cómo darle la vuelta a las cosas y no es tan fácil hacerlo". "Siempre hablo de cultivar una actitud positiva y eso es en lo que me he centrado este invierno", afirmó en la primera rueda de prensa oficial de la temporada.

"Entrené duro desde el día de Navidad, sabiendo también que me es difícil. Creo en mí mismo, creo que he trabajado más que nadie a mi alrededor, y creo en redescubrirme a mí mismo", continuó el británico que, a diferencia del curso pasado, en el que se mostró muy escueto en sus apariciones en rueda de prensa, esta vez se abrió por completo. "Creo que por un momento perdí de vista quién era y esa persona ya no existe, así que no volverá", admitió.

Además de sus propios cambios, en su entorno también ha habido novedades con las que espera encontrar de nuevo su mejor versión. "Me siento muy bien al llegar aquí: el entrenamiento ha sido fantástico, el trabajo con el equipo ha sido increíble. Los cambios en mi espacio personal y en mi forma de interactuar con el equipo, en cómo trabaja el equipo, son mucho más fluidos que el año pasado", explicó.

Para el británico, esta será la vigésima temporada en la F1, una campaña ante la que se siente "más joven que nunca". "Me siento muy fresco, mientras que Arvid dice que tiene 18, yo siento que tenga 18 también, todo está en la cabeza. Me siento genial", aseguró optimista.

A diferencia de Hamilton, su compañero Leclerc se mostró más comedido y menos optimista. "Estoy bastante neutral de cara a esta temporada", dijo en el inicio del GP. "Llevo ya bastantes años en el equipo y sé cómo es esto. Pilotar para Ferrari es algo muy, muy especial, pero eso también conlleva mucho ruido y, a veces, expectativas que no reflejan la situación real, así que por ahora no tengo ninguna expectativa".