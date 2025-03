El calvario de Lawson y la rebeldía de Tsunoda: Así fueron sus radios en el GP de China

La transcripción de las radios del Gran Premio de China ha puesto al descubierto el calvario que vivió Liam Lawson tratando de controlar el nervioso Red Bull RB21 con el que no logró puntuar, mientras que su compañero Max Verstappen acabó cuarto. También anticipan el caracter especial del que puede ser su sustituto, Yuki Tsunoda, que se rebeló contra las órdenes de equipo en el Visa RB.

Los problemas de Lawson con la degradación y la poca estabilidad de un coche muy subvirador y que solo Max parece tener por la mano, se reflejó en los mensajes del piloto neozelandés a su ingeniero de carrera Richard Wood.

"Estoy sufriendo con los baches en la entrada de las curvas, y con la parte trasera en la salida", dijo Lawson en la vuelta doce. Tres giros después, mientras luchaba con Hamilton, sus quejas fueron a más: "Compañero, no tengo agarre para luchar contra esto".

Tras realizar la primera parada en la vuelta 18, volvió a tener 'graining' en solo cinco vueltas: "Estoy apretando un poco los delanteros y luego noto chasquidos más tarde en la salida. La salida a baja velocidad también tiene muy poca tracción".

Y lo mismo ocurrió tras la segunda parada realizada en la vuelta 31. En la 34, Lawson advirtió que "los delanteros están empezando a caer, pero sinceramente la parte trasera en salida es muy pobre".

A dos vueltas para el final, Lawson estalló: "No puedo girar el coche en absoluto". Su ingeniero se disculpó por no haber podido ayudarle: "Lo siento tío", a lo que Liam replicó: "Tío, ha durado una vuelta, el equilibrio ha sido bueno durante una vuelta, y luego simplemente me quedé sin neumáticos delanteros y sin poder aprovechar la potencia al acelerar".

La radio de Tsunoda también resultó interesante para apreciar su particular genio. En plena fase de gestión de los neumáticos, el japonés pidió a su ingeniero poder apretar más. "Quiero usar más el tren delantero", exigió.

En Racing Bulls no estaban de acuerdo: "Nosotros no", le dijeron por radio. A lo que Yuki directamente desobedeció: "Bueno, pues yo quiero". Ante esta respuesta desde el muro se rindieron y le permitieron usar ese tren delantero: "Haz lo que tengas que hacer".