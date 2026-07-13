El calendario 2026 de la F1 se complica: Barcelona y Portimao, a la espera

Miquel Sàmper, Conseller d'Empresa de la Generalitat y presidente de Circuits de Catalunya, reconoció durante el pasado GP de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, en junio, que las puertas del Circuit estarían abiertas de par en par para volver a recibir al ‘gran circo’ si el conflicto bélico en el Golfo Pérsico provocaba nuevas alteraciones en el calendario.

El tratado de paz que sellaron poco Irán y Estados Unidos pareció resolver la situación y la F1 incluso empezó a plantearse la posibilidad de recuperar una de las dos carreras canceladas a principio de temporada -Arabia y Bahrein-, reubicándolas en el tramo final del campeonato 2026. Sin embargo, la reanudación de las hostilidades ha vuelto a complicar al extremo esta posibilidad e incluso pone en peligro la celebración de los próximos grandes premios de Qatar (29 noviembre) y Abu Dhabi (6 diciembre).

Stefano Domenicali, presidente de la F1, ya advirtió días atrás que no podían dar nada por seguro: “Seguimos monitoreando la situación”, dijo, aunque sin negar totalmente las informaciones que apuntaban a un anuncio inminente, probablemente durante el GP de Bélgica, este fin de semana, sobre el regreso de Bahrein tras la carrera de Bakú.

La noche pasada, Estados Unidos intensificó los bombardeos contra Irán "para debilitar su capacidad de atacar buques en el estrecho" y Teherán replicó atacando bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait. Un escenario que hace realmente difícil que la F1 pueda seguir adelante con su apuesta y tenga que empezar a trazar un plan ‘B’.

Está claro que después de pasar de 24 a 22 grandes premios esta temporada, los promotores del campeonato no pueden permitirse perder más citas este año. Turquía se postuló como reserva tras firmar un acuerdo para volver al Mundial a partir de 2027, pero el circuito de Istanbul Park necesita una serie de obras de modernización.

La idea de duplicar alguna de las sedes con un segundo gran premio no es del agrado de los equipos y llegados a este punto entrarían en escena tres circuitos europeos que por logística, distancia y capacidad organizativa podrían encajar: Portimao, Imola y Barcelona.

“Cuando la desgracia de la DANA obligó a trasladar el GP de la Comunitat Valenciana que cerraba la temporada de MotoGP, Barcelona demostró que en solo once días pudo montar una de las carreras más bonitas de la historia”, recordó el Conseller Sàmper durante durante la prueba de la F1 en Montmeló, ofreciendo sus instalaciones la F1: "Si nos lo piden, les ayudaremos".

Cabe recordar que tras el compromiso por diez años con Madrid para ser la sede del GP de España, el Circuit albergará el GP de Barcelona-Catalunya en años pares (2028, 30 y 32), alternándose con Spa-Francorchamps en los impares (27, 29 y 31). Pero si la inestabilidad geopolítica que amenaza Qatar y Abu Dhabi se mantiene, el trazado catalán podría repetir este mismo año.