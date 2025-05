Cadillac se presenta por todo lo alto en Miami... y Checo tendrá que esperar

"Comienza un nuevo capítulo". Con este lema y un evento de gala en el marco del Gran Premio de Miami se presentó en sociedad el nuevo proyecto de Cadillac y General Motors en la Fórmula 1. Los estadounidense se convertirán oficialmente en la undécima escudería de la parrilla a partir de 2026.

Y a pesar de que muchos se ilusionaron con un posible regreso de Sergio Pérez, los responsables del equipo decidieron demorar el anuncio sobre su futuro tandem de pilotos. Eso sí, dieron pistas: "Queremos a uno jóven y a uno con experiencia", reveló Mario Andretti.

“Al contrario de lo que han dicho algunos medios, Pérez no está firmado”, dijo el legendario piloto estadounidense, campeón de F1 en 1978. Reconoció que saben que Checo “está hablando con otros equipos” y añadió que "dada la cantidad de pilotos disponibles en el mercado actual, debemos aprovechar la oportunidad y tomar la decisión lo más tarde posible".

Dan Towriss, director ejecutivo de TWG Motorsports, también hizo alusión a las recurrentes noticias sobre el fichaje de Checo: “Lo más importante es que no tenemos prisa para seleccionar a nuestros pilotos. La lista ciertamente incluye los nombres de los que mucha gente está hablando. Aunque me encanta despertarme cada día y leer que estamos en las fases finales de la negociación con determinados pilotos”, dijo

Los fans del piloto mexicano, que en Estados Unidos son legión, se concentraron cita frente al hotel elegido para la presentación de Cadillac y recibieron a sus directivos con gritos de 'Get Checo' (trae a Checo). El piloto, que en diciembre del pasado año se desvinculó de Red Bull y desde entonces no había vuelto a pisar un paddock de la Fórmula 1, se encuentra estos días en Miami, pero finalmente no acudió al evento de General Motors.

Durante la velada, la escudería Cadillac F1 proyectó un vídeo con pistas sobre lo que los aficionados pueden esperar de ellos en 2026. En el trailer se insinúa que la equipación y los colores del equipo serán en azul y blanco, aunque la inclusión del famoso Cadillac Eldorado, un vehículo icónico conocido por sus faros traseros en forma de cohete, en color plateado podría ser otra referencia a tener en cuenta.

El Presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, compartió su emoción por la llegada de Cadillac a la parrilla, después del rechazo inicial de los diez equipos actuales, que se resistieron a compatir su parte del 'pastel' en el reparto de beneficios: "Hoy supone un momento transformador, y estoy orgulloso de liderar a la Federación en este paso progresivo para el campeonato".

"La ampliacióna un undécimo equipo en 2026 es todo un hito. GM/Cadillac aporta aire fresco, alineándose con las nuevas reglas de la FIA 2026 y marcando el comienzo de una era emocionante para el deporte. La presencia de Cadillac en Fórmula 1 inspirará a futuros competidores y aficionados. Su entrada refuerza nuestra misión de ampliar los límites del automovilismo al más alto nivel", celebró Sulayem.

El Presidente de General Motors, Mark Reuss, aseguró que "estamos increíblemente agradecidos por el apoyo de la FIA y la dirección de la Fórmula 1 y por nuestra colaboración con TWG. La emoción no hace más que crecer a medida que nos acercamos a mostrar la experiencia en ingeniería de GM en el prestigioso escenario mundial de la Fórmula 1".