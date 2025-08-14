Cadillac, la nueva oportunidad para Christian Horner

La despedida de Christian Horner de Red Bull tras 20 años de trabajo juntos sacudió la Fórmula 1. La carencia de resultados del equipo y los rumores sobre la salida de Max Verstappen del equipo adelantaron la salida de uno de los jefes de equipo más laureados. El mismo día que se conoció la despedida del británico, Laurent Mekies se posicionó como el sustituto en Red Bull.

Las consecuencias

La salida del jefe de Red Bull supuso algunas alegrías para el resto de jefes de las escuderías de F1. Entre ellos, Zak Brown, responsable de McLaren, se llevó una grata sorpresa cuando se hizo oficial la noticia tras el Gran Premio de Reino Unido.

Undécimo equipo de F1

El próximo curso de Fórmula 1 se avecina con varias novedades: nuevo reglamento, nuevos equipos y el posible regreso de Christian Horner al 'Gran Circo'. El nuevo equipo de Cadillac empieza a coger forma y se van desvelando algunos fichajes para la temporada 2026. Tal y como apunta el medio alemán 'Auto Motor and Sport', Horner tendría opciones de postularse como nuevo miembro del equipo, la información también fue compartida por 'MundoDeportivo'.

El reencuentro con Checo

Tras la despedida de Horner, se especuló con su llegada a Ferrari, pero la renovación de Fred Vasseur destrozó las esperanzas del exjefe de Red Bull. Los rumores sobre Cadillac ya empiezan a confirmarse, y el equipo se va cerrando con el paso de las semanas. Al igual que todo apunta a que Checo Pérez será uno de los pilotos del equipo. Ambos se reencontrarían de nuevo en el paddock de F1, pero esta vez fuera de Red Bull.