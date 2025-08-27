Cadillac descarta a Christian Horner para 2026

Cadillac, el undécimo equipo de la parrilla de Fórmula 1 ya empieza a coger forma. Tras los rumores de las últimas semanas, Valtteri Bottas y Checo Pérez ya han sido confirmados como los pilotos para la próxima temporada. Entre las posibles incorporaciones al equipo estadounidense también sonó el nombre de Christian Horner, pero parece ser que el británico deberá esperar para regresar al 'Gran Circo'.

El jefe de TWG Motorsport, Dan Towriss, ha cerrado las puertas a la incorporación de Horner al nuevo equipo. La escudería ha confirmado que no se han mantenido conversaciones con el exdirector de Red Bull. En este caso, la dirección del nuevo equipo caerá en las manos de Graeme Lowdon y desde el equipo no contemplan a ningún sustituto.

Horner fuera de Cadillac

El posible regreso de Horner al paddock de F1 surgió desde la prensa alemana, tal y como lo indica 'Soy Motor', pero para la desdicha del británico todo se quedó en un rumor. "No ha habido conversaciones con Christian Horner y no hay plan de tenerlas. Me gustaría oficialmente aclarar este rumor. Nuestro apoyo y confianza está en Grame Lowdon" explicó Dan Towriss a 'The Race'.

La elección de Bottas y Pérez

"Hemos pasado mucho tiempo mirando las pasadas experiencias y en cómo Valtteri rindió con ese Sauber, su rendimiento en clasificación y en carrera. Nos hemos tomado mucho tiempo para hablar con la gente de Red Bull y conseguir buena información. De nuevo, creo que lo que más importa después de todo lo que hemos mirado, es que nos sentimos realmente bien con Sergio" cerró Towriss.