Cadillac arranca su era en la F1 con una presentación futurista que le puede salir muy cara

Llegó la hora. Cadillac mostró la que será su imagen para afrontar su primera temporada en la Fórmula 1 y lo hizo de la forma más estadounidense posible, con la Super Bowl como escenario.

El equipo que contará con Valtteri Bottas y Checo Pérez como experimentado pilotos, mostró su livery para 2026 con un anuncio durante el último cuarto de la Super Bowl que enfrentó a Seattle Seahawks con los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Un comercial con estética futurista que recuerda a esas emblemáticas películas sobre el espacio y que luego reprodujo la propia escudería en sus redes sociales.

La polémica viene dada por el supuesto coste de este particular anuncio. Medio minuto de publicidad en la Super Bowl, según informó la 'NBC', está cifrado en ocho millones de dólares (unos 6,7 millones de euros) y en un deporte con límite de gasto, esta inversión parece fuera de lugar.

Pero más allá del gasto, a Cadillac la idea podría salirle aún más cara. Según avanzó la revita 'Rolling Stone', Michael Bay, director de grandes éxitos como Pearl Harbour o Armageddon, habría denunciado a la escudería por un millón y medio de dólares por copiarle sus ideas. Bay alega que fue contratado por Cadillac para crear el anuncio y que luego fue engañado por el equuipo para dejarlo al margen y quedarse con la idea.

Trabajo sin recompensa

Según la demanda presentada el viernes en Los Ángeles a la que tuvo acceso la citada revista, Bay afirma que Dan Towriss, propietario y director ejecutivo del nuevo equipo de Fórmula 1 de Cadillac, contactó directamente con él para proponerle la creación y producción del comercial con el que la escudería daría a conocer su imagen para su debut en la F1.

Según la demanada, Bay y su equipo estuvieron "trabajando casi sin parar y Towriss decidió abruptamente 'tomar un rumbo diferente' y contratar a otra persona para completar el proyecto". En el texto se apunta que "aparentemente robaron las ideas y el trabajo de Bay para el anuncio, sin pagar por ello". “Planearon estafarlo desde el principio. Querían un anuncio de 'Michael Bay', es decir, a un precio de ganga”, asegura la demanda.

Todo al blanco y negro

Más allá de la polémica, y tras participar en los test de Barcelona con una decoración provisional como marca la normativa para los equipos que no se han presentado oficialmente, Cadillac dio a conocer esta pasada madrugada la que será su imagen para este 2026, el de su estreno en la F1 como undécimo equipo de la parrilla.

La segunda casa estadounidense tras Haas, competirá con un monoplaza sobrio, en el que solo se ha utilizado el blanco y el negro, con un lateral de cada. El izquierdo con predominancia del blanco y el derecho mayormente blanco.

Los logotipos de los patrocinadores se mantienen en esa misma línea, todos en color blanco o negro, sin ninguna pincelada de ningún otro color en el coche.