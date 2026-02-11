Button sube el 'soufflé' con Alonso: "Puede pelear por el Mundial"

Jenson Button, nuevo embajador de Aston Martin, está convendido de que el proyecto de Adrian Newey tendrá éxito y que permitirá que Fernando Alonso pueda “pelear por el Mundial” esta temporada, aunque sin perder de vista a los rivales: "Creo que Aston Martin estará en la pomada, pero no podemos olvidar a los grandes equipos, Mercedes, McLaren, Ferrarisas.. Creo que ellos serán los que todavía estarán cerca del frente este año", opina.

En su análisis para 'Sky Sports', Button, que fue campeón de F1 en 2009 con Brawn GP, destaca la persistencia de Alonso: "Es excitante. Fernando Alonso, que es dos años más joven que yo (tiene 44), es igual de bueno que el resto ahí fuera". Además, el británico apunta a que los de Silverstone estarán "entre los equipos a la cabeza y me encantaría ver a Fernando luchando por otro título”.

Button tambien valora la posibilidad de que su compatriota Lewis Hamilton conquiste una octava corona con Ferrari. “Te diré después de la primera carrera si es posible o no. Pero con los cambios en el reglamento, todo es posible. Y espero de verdad que veamos a Ferrari en cabeza. Son una parte fundamental de la Fórmula 1. Sería fantástico verlos luchando por las victorias de nuevo”, advierte.

Sobre el futuro de Hamilton, añade que "con Lewis, todo es posible. O sea, todavía es joven, tiene 40 años. Lo considero joven. Yo tengo 46 ahora, y Fernando sigue compitiendo. Si siente que ya no es lo adecuado para él, que vaya y haga otra cosa, porque tiene las habilidades necesarias y, obviamente, la forma en que trabaja con un grupo de personas es muy positiva. Así que pienso que podría dedicarse a otra cosa y ser muy productivo y tener mucho éxito en ello”.