Button y su pasado con Alonso en McLaren-Honda: "No fueron años fáciles, pero Fernando era mi mayor referente"

Jenson Button se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, con BrawnGP, aprovechando precisamente unos de los grandes cambios de reglamento de la historia reciente en este deporte. El británico, ahora retirado a sus 46 años, ejerce de embajador de Aston Martin y este jueves se ha estrenado como particular columnista del equipo, reflejando sus impresiones en un diario personal. Y en este primer capítulo dedica una parte importante a hablar de su relación con Fernando Alonso.

“Bienvenidos al Diario de Jenson" , destaca Aston Martin en sus redes sociales. Button reflexiona sobre Japón, escenario del próximo gran premio de la temporada (29 marzo), Honda, Adrian Newey y la nueva normativa, además de Alonso y sus tatuajes a juego en la espalda.

“¿Por qué Aston Martin?” se pregunta el piloto británico. “Es bastante sencillo. Cuando creces rodeado de coches y automovilismo, hay ciertos nombres que siempre significan algo. Y Aston Martin es uno de ellos. Me han encantado esos coches desde que tengo memoria”.

Sobre el nuevo reglamento, Button señala que “algunas cosas nunca cambian: la Fórmula 1 sigue siendo la cumbre del automovilismo. Nada se compara con la sensación de conducir un F1: la potencia, la frenada, la forma en que el coche se mueve bajo tus pies cuando estás al límite. Nunca deja de emocionar. Pero el funcionamiento de estos coches está evolucionando. Los motores ahora se comportan de forma muy diferente. Antes, al salir de una curva, se sabía con exactitud cuánta potencia se tenía. Ahora, depende de factores como la presión de frenado en la curva anterior y cómo el sistema híbrido distribuye la energía. Esto significa que los pilotos deben reaccionar con mayor rapidez que nunca. Quienes lo hagan bien destacarán”.

De Newey a Alonso

Asegura Jenson que “me encantaría conducir uno de estos coches de nueva generación, sobre todo uno diseñado por Adrian Newey. He competido contra muchos de sus coches a lo largo de los años y siempre me he preguntado cómo sería trabajar con él. Supongo que, en este sentido, siento un poco de envidia de Lance y Fernando”.

“Observar a Adrian trabajar de cerca es fascinante. Es de la vieja escuela: cuaderno en mano, esbozando ideas en un tablero de dibujo, pero eso es parte de lo que lo convierte en un maestro. Realmente lo es”, considera.

Button recuerda su etapa como compañero de Alonso, en la turbulenta etapa de McLaren 2015, con el famoso 'GP2 Engine' de Honda y le sigue viendo como uno de los mejores pilotos de la historia: “Competí junto a él durante un par de años, y aunque no fueron los años más fáciles para ninguno de los dos, mi mayor referente era Fernando. Intentar vencer a alguien como él con un coche igual era un verdadero desafío y me encantaba. Ver su ética de trabajo, pero también cómo se divertía fuera de la pista... es una persona excepcional. Diez años después, Fernando sigue siendo igual”, subraya.

“Y ahora compartimos algo más íntimo: ¡tatuajes de inspiración japonesa! Él lleva un samurái en la espalda; yo, un dragón con caligrafía japonesa. Una pequeña conexión, pero que me hace sonreír”, revela Button a modo de anécdota.

La relación con Honda

“Japón ha sido una parte fundamental de mi carrera, principalmente gracias a mi relación con Honda, llena de grandes momentos y recuerdos imborrables. Comencé a trabajar con ellos en 2003 y hemos compartido momentos increíbles, incluyendo mi primera victoria en un Gran Premio en 2006 y su primera victoria en la Fórmula 1 desde los años 60 como fabricante. Competí con motores Honda en 2015 y 2016, y más adelante en mi carrera, volví a colaborar con ellos, compitiendo en Japón en la Super GT y en Daytona con Acura”, relata el campeón británico.

“No encontrarás gente más apasionada por las carreras y ahora mismo están haciendo todo lo posible para mejorar la competitividad de la unidad de potencia del AMR26”, asegura. “Los aficionados japoneses son de los que más saben de automovilismo; captan hasta los detalles más pequeños. Se enteran y recuerdan episodios de mis carreras e incluso de mi vida privada", apunta.

"Son muy apasionados. Un recuerdo que siempre conservo es el de haber ganado el Gran Premio de Japón en Suzuka en 2011. Cuando terminé de celebrar y analizar la carrera ya era de noche, pero las gradas seguían llenas de aficionados que veían la repetición en las pantallas gigantes del circuito. Cinco horas después, seguían allí. Eso lo dice todo sobre su pasión por el deporte. Una dedicación así deja huella”, cierra Button.