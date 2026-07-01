Button huye de la retirada de Alonso: “Todavía puede luchar por victorias”

Jenson Button, además de campeón del mundo de Fórmula 1, inunda con su elegancia y saber estar cada lugar que visita. Son cualidades que le acompañaban en pista, en su fino pilotaje, y que siguen pegadas al británico cuando se cumplen diez años de su retirada del Gran Circo. En este tiempo ha pilotado de todo (Resistencia, Daytona, coches clásicos…) hasta que ha dicho basta y ha colgado el mono y los guantes. “No cambiaría nada desde que me fui porque también tengo una familia”, reconoce en un evento organizado por Viagogo.

Button, que ejerce de embajador de Aston Martin, ha pasado revista sobre Fernando Alonso, las mejoras que acaba de anunciar Adrian Newey y la lucha por el Mundial de Fórmula 1. Además de compromisos con patrocinadores, el expiloto asegura que su rol consiste en “mantener a la gente positiva, levantar a la gente de la fábrica” pero recuerda que no está involucrado en el desarrollo del AMR26. “Tengo mucho respeto por Fernando y por Adrian, siguen lo más alto tras décadas, son de lo mejor de esta industria, siempre quise pilotar uno de los coches de Adrian. Este año ha sido duro para el equipo pero creo en su futuro, con la mejora no van a ganar carreras pero sí les guiará a 2027 y 2028. Para Fernando no es una situación fácil porque tiene 45, lo que hace a su edad es increíble pero no querrá estar aquí cuatro o cinco años así que querrá saber dónde está el equipo en 2027. Todo empezó muy tarde para ellos el año pasado, con Adrian aterrizando”.

Jenson Button es embajador de Aston Martin desde el inicio de este curso / Aston Martin Aramco F1 Team

El campeón del mundo fue repreguntado por las mejoras de Aston Martin que llegarán en Hungría y que esperan sacarles del pozo de último equipo: “Primero espero que logren ser competitivos con otros coches, su año está siendo muy duro sin mejoras, esperando a este paquete, que es como era antaño. No sé cuánto rendimiento les darán pero confió en Newey. No les dará para podios pero seguro que ayuda para 2027, en Fórmula 1 compites contra Ferrari, Mercedes, McLaren…”. Button, excompañero de Alonso y gran amigo, bromeó sobre su retirada: “Ya hemos visto lo que pasa cuando se retira porque ya ha pasado, ya le hemos visto hacer donuts en Abu Dhabi”.

Fernando Alonso y Jenson Button en el Circuito Yas Marina de Abu Dabi en 2014 / VALDRIN XHEMAJ / EFE

Y puso en valor el talento del asturiano: “He trabajado con él y he visto su talento, fuera del coche es excepcional también. Si se va, tendrá sus razones y será porque quiere ser competitivo en otro sitio, sería una pena que se fuera con esta situación porque tiene todavía años para luchar por podios y victorias. Me encantaría verle pelear victorias con Aston. Es difícil elegir el momento de irte, a mi me dijeron que era pronto con 36 pero había pasado años intentando irme pero 2016 fue un momento acertado. Si él se va lo respetaré y lo veré allá donde vaya, me encantaría verlo correr en Madrid el año que viene, sería muy importante para él”.

¿Quién va a llevarse el campeonato?

Button también se mojó sobre la lucha por el Mundial: “No veo a Verstappen en la lucha, no es como el año pasado, está muy lejos (98 puntos) y los Mercedes son muy consistentes, sí le veo peleando por varias victorias. Creo que el favorito al título es Antonelli y Lewis está en la lucha. Kimi está siendo el más rápido, hasta en Austria, donde no ganó, fue el mas rápido en pista. Está siendo muy diferente al Kimi del año pasado, sobre todo en Europa, donde le costó mucho”.