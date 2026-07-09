Button aconseja a Verstappen fichar por Mercedes: "Hay que ser implacable y egoísta"

El mercado de F1 se acerca a su punto álgido, antes del parón veraniego, y en el paddock los rumores se multiplican, aunque nadie sabe a ciencia cierta si van bien encaminados o solo es 'humo'. En el caso de Max Verstappen hay alternativas para todos los gustos y cada cual dice la suya. El último en referirse al futuro del mejor piloto de la parrilla ha sido Jenson Button,

El británico, campeón del mundo en 2009 y ahora comentarista y embajador de Aston Martin, ha abordado el asunto en Sky Sports F1 y no ha dudado en recomendar a Max que centre su punto de mira en Mercedes, que con el nuevo reglamento tiene el mejor coche y motor de la actualidad.

Button considera que ante la crisis que vive Red Bull, con fuga masiva de ingenieros 'top' y cambios constantes en la estructura de Milton Keynes, Verstappen debe tomar una decisión pensando exclusivamente en su futuro y cree que el neerlandés tiene que ser "implacable y egoísta".

Verstappen conquistó cuatro títulos mundiales consecutivos con el anterior reglamento y el año pasado, incluso cuando ya no disponía del coche más rápido, fue subcampeón por solo dos puntos respecto a Lando Norris y su poderoso McLaren .

Pese al éxito de los motores de Red Bull y Ford en su primer año de asociación, el rendimiento del RB22 bajo la nueva normativa, está lejos del ritmo y velocidad que exhiben este año Mercedes, Ferrari y en menor medida, McLaren.

Por ello, Button cree que de los cuatro 'grandes', Red Bull está en desventaja y Verstappen debe asegurarse el mejor asiento disponible: "Si yo fuera su representante, el equipo en el que querría colocarlo sería, obviamente, Mercedes, junto a Kimi o junto a George, cualquiera de los dos que deje el equipo", apunta.

"Creo que Max, en Red Bull, parece realmente frustrado. La mayor parte del tiempo pone buena cara, pero creo que está muy frustrado con la situación. Mucha gente con la que ha trabajado durante años y con la que ha ganado campeonatos se ha marchado a otros equipos", añade el ex piloto británico.

"Debe de ser muy extraño, Max debe de sentirse un poco solo en ese equipo; todo el mundo a su alrededor es nuevo, así que creo que buscará otras opciones, de verdad que lo creo, para el año que viene", vaticina. "Hay que ser implacable, hay que ser egoísta, en su posición, porque está mucho más avanzado en su carrera", sentencia Button.

Solo hay un problema. Si hasta ahora era Toto Wolff el que había 'flirteado' abiertamente con Max Verstappen, ahora es el neerlandés quien está interesado en unirse al equipo de as fechas de plata, mientras que el jefe de Mercedes insiste en que está contento con su actual dupla de pilotos. Claro que en F1, las palabras se las lleva el viento y si Max mueve 'ficha', las puertas se abrirán.