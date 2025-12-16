Button aconseja a Alonso que piense en su retirada: "Me gustaría verlo con un montón de pequeños Fernando corriendo"

Fernando Alonso arrancará la temporada 2026 con 44 años, siendo el más veterano con diferencia de la parrilla del Mundial de Fórmula 1. Será esta también la temporada en la que acaba su contrato con Aston Martin, por lo que deberá decidir sobre su futuro.

El asturiano prefiere centrarse en el nuevo curso, en el que entrará en juego la nueva normativa en la F1, y ver cómo evoluciona la situación, sin plantearse por el momento una fecha concreta de retirada. "Mientras me sienta motivado y rápido, además de físicamente a nivel, seguiré compitiendo", aseguró en una entrevista reciente. Más allá de los circuitos, la vida de Fernando Alonso vivirá un nuevo cambio en los próximos meses, el nacimiento de su primer hijo.

Los rumores sobre la posible paternidad del ovetense con su pareja, Melissa Jiménez, se desataron durante el tramo final del campeonato y se confirmaron recientemente. La revista '¡Hola!' anunció que el entorno de la pareja ha confirmado que esperan su primer hijo en común que nacerá alrededor de marzo de 2026.

Con este nuevo escenario, Fernando Alonso podría replantearse su continuidad en la F1, al menos así se lo recomiendan algunas voces que han vivido su misma situación con anterioridad. Es el caso de Jenson Button, campeón de F1 en 2009, quien anunció su retirada al final de esta temporada, con 45 años. El expiloto, que competía actualmente en el Campeonato del Mundo de Resistencia (WEC), ha decidido bajarse del coche para pasar más tiempo con sus hijos, aunque valora lo que está consiguiendo el que fuera su compañero en 2015 y 2016.

Disfrutar desde la barrera

"Mi retirada hace valorar mucho más lo que está haciendo Alonso a su edad", explicó el británico a 'Sky F1'. "Pero por otra parte pienso: ¡Fernando! ¡Vamos, amigo! Me gustaría verlo con un montón de pequeños Fernando corriendo y luego tal vez quieran hacer karting y luego él pueda continuar el viaje", apuntó Button. De cualquier manera, "es genial que siga compitiendo y que siga siendo tan competitivo".

El británico tiene claro que los padres, incluidos los campeones del mundo, disfrutan los logros de sus pequeños como los suyos propios. "Para mí, si mi hijo o mi hija se subieran a un kart, esa emoción probablemente sería mayor que ganar un campeonato del mundo, ver que quieren conducir un coche", afirmó. "No sé si lo harán o no. Pero sería genial", zanjó.