Buenas noticias de Michael Schumacher (56 años): Su estado de salud podría estar mejorando 12 años después

El accidente que dejó completamente inoperativo a Michael Schumacher fue un golpe duro para todos sus seguidores que le habían visto levantar hasta siete campeonatos mundiales y que dejó una serie de duelos para el recuerdo con Fernando Alonso, Ferrari contra Renault.

Los hechos ocurrieron en 2013 y según se dio a conocer el expiloto de F1 impactó fuertemente contra una roca mientras estaba esquiando, dejándole secuelas graves en la salud, como la imposibilidad de comunicarse con el resto del mundo.

Schumacher, durante el GP de Japón en 2000 / AP

Ahora, 12 años más tarde, parece que el estado de salud uno de los mejores pilotos de siempre podría estar mejorando. Así lo ha indicado el 'insider' de 'L'Équipe', Stéfan L'Hermitt, y se han hecho eco medios de toda Europa, que apunta que Schumacher habría hecho avances importantes durante los últimos 12 meses.

"Diría que no está bien, pero podría estar mejorando porque, en el fondo, no sabemos nada", apuntaba recientemente en el podcast 'Le Grand Recit'. Como ejemplo puso que el alemán pudo "firmar un casco para un evento benéfico", algo que hasta ahora no había podido realizar.

Corinna y Michael Schumacher posando en un evento / ·

Sin embargo, el periodista advierte de que todavía no puede comunicarse con otras personas y que también podría haber ejecutado la firma su mujer, agarrándole de la mano, por lo que se muestra algo escéptico cono estas 'buenas noticias'.

"Seguimos tratando con alguien que aún respira y que podría tener algunas pequeñas interacciones con su familia, pero no podemos decir con certeza si se encuentra bien", comentaba desde su espacio.

Michael Schumacher encadenó récords y títulos con los colores de Ferrari / Scuderia Ferrari

La realidad es que desde que se diera a conocer el accidente, la familia de Schumacher le ha guardado de la opinión pública y de los medios y hay mucho hermetismo respecto a su estado de salud. Se conoce que reside en Mallorca desde 2017 junto con su mujer y que solamente recibe visitas de familiares o de gente muy próxima.

Más allá de la salud del expiloto, la familia ha tenido que hacer frente a un chantaje perpetrado por tres personas que amenazaban con publicar imágenes inéditas de Michael, aunque finalmente fueron sentenciados por la justicia.